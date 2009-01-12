یکسال حبس تعزیری برای تبلیغات در ماهواره

سعید مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخورد قضائی با مطبوعات و رسانه هایی که مبادرت به درج آگهی های خلاف می کنند گفت : مطبوعات و رسانه ها باید بر اساس قوانین جاری عمل کنند و هر گونه درج آگهی نیز باید منطق با قوانین کشور باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در ارتباط با هر گونه تبلیغات توسط شرکتهای ایرانی در ماهواره های خارج از کشور هشدار داده و اعلام کرده بود متخلفان را جهت برخورد به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
مرتضوی درباره این اظهارات وزیر ارشاد گفت: اشخاصی که در ماهواره تبلیغ می کنند اگر عمل آنان مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد عمل آنان جرم است و مجازات آن یکسال حبس تعزیری است.
بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
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مطبوعات اگر آگاهانه نسبت به چاپ آگهی های خلاف اقدام کنند عمل آنان جرم و برخورد لازم اعمال خواهد شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه با سایتهای مرجع فساد به شدت برخورد خواهد شد افزود: در صورتی که اقدامات سایتها مرجع فساد و فحشاء باشد و اگر مطلبی که نوشته می شود خلاف واقع باشد به محض آنکه دفتر اینترنت دادسرا مورد را شناسایی کند مجرمان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت خواهند شد.
مرتضوی تصریح کرد: متاسفانه برخی مطبوعات اقدام به درج آگهی های خلاف می کنند که خلاف قانون است و جرم محسوب می شود و باید گفت اگر مطبوعات آگاهانه نسبت به چاپ چنین آگهی هایی مبادرت کنند این عمل آنها جرم تلقی می شود و برخورد لازم اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از راه اندازی بخش رایانه ای دادسرا خبر داد و گفت : کادر اداری و فنی ناحیه دادسرا که مختص امور رایانه ای است به زودی تکمیل و این بخش افتتاح خواهد شد.
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