یکسال حبس تعزیری برای تبلیغات در ماهواره

سعید مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخورد قضائی با مطبوعات و رسانه هایی که مبادرت به درج آگهی های خلاف می کنند گفت : مطبوعات و رسانه ها باید بر اساس قوانین جاری عمل کنند و هر گونه درج آگهی نیز باید منطق با قوانین کشور باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در ارتباط با هر گونه تبلیغات توسط شرکتهای ایرانی در ماهواره های خارج از کشور هشدار داده و اعلام کرده بود متخلفان را جهت برخورد به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.

مرتضوی درباره این اظهارات وزیر ارشاد گفت: اشخاصی که در ماهواره تبلیغ می کنند اگر عمل آنان مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد عمل آنان جرم است و مجازات آن یکسال حبس تعزیری است.

بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

مطبوعات اگر آگاهانه نسبت به چاپ آگهی های خلاف اقدام کنند عمل آنان جرم و برخورد لازم اعمال خواهد شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر اینکه با سایتهای مرجع فساد به شدت برخورد خواهد شد افزود: در صورتی که اقدامات سایتها مرجع فساد و فحشاء باشد و اگر مطلبی که نوشته می شود خلاف واقع باشد به محض آنکه دفتر اینترنت دادسرا مورد را شناسایی کند مجرمان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت خواهند شد.

مرتضوی تصریح کرد: متاسفانه برخی مطبوعات اقدام به درج آگهی های خلاف می کنند که خلاف قانون است و جرم محسوب می شود و باید گفت اگر مطبوعات آگاهانه نسبت به چاپ چنین آگهی هایی مبادرت کنند این عمل آنها جرم تلقی می شود و برخورد لازم اعمال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از راه اندازی بخش رایانه ای دادسرا خبر داد و گفت : کادر اداری و فنی ناحیه دادسرا که مختص امور رایانه ای است به زودی تکمیل و این بخش افتتاح خواهد شد.