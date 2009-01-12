رئیس سازمان حمایت در گفتگو با مهر: قیمت مسکن و اجاره بها باز هم کاهش می یابد

وی یادآور شد: ما در گذشته و پس از هر دوره افزایش، فقط توقف رشد قیمت را شاهد بوده ایم و این مرحله تنها دوره ای است که کاهش قیمت اتفاق افتاده است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: یکی از اقدامات موثری که وزارت بازرگانی در کنار وزارت مسکن و شهرسازی که بحث افزایش عرضه مسکن در قالب طرحهایی نظیر " مسکن مهر" را پیگیری می کند، انجام داده است. موضوع شناسنامه دار کردن معاملات مسکن و ارائه کد رهگیری به مشاوران املاک است.
وی تصریح کرد: اززمانی که طرح ساماندهی املاک و مستغلات در کشور عملیاتی شده و قوانین مربوط به آن شکل گرفته، آرامشی بر بازار مسکن حاکم شده است و حداقل افراد واسطه ای از بازار مسکن خارج شده اند و این بازار به سمت آرامش پیش رفته ولی طبیعی است که بحث کاهش قیمت اجاره بها دیرتر از کاهش قیمت خرید مسکن رخ می دهد.
جلیلیان گفت: براساس آمار بانک مرکزی که به صورت مرتب و هفتگی بازار این کالا را رصد می کند، کاهش اجاره مسکن در کل کشور وجود دارد و در تهران نیز روند کاهشی اجاره بها به چشم می خورد.
وی در خصوص شروع فصل جابجایی مردم از اواسط بهمن ماه در کشور و تاثیر آن در ثبات یا افزایش قیمت مسکن خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که با روند کاهشی که هم اکنون در قیمت مصالح ساختمانی در حال رخ دادن است، روند کاهشی در موضوع اجاره بها و خرید مسکن تداوم یابد چرا که با تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی جدید، مالکانی که با هدف بالا رفتن قیمت مسکن، از فروش ملک خود خودداری می کنند مجبور به عرضه خواهند بود.
جلیلیان گفت: پیش بینی می شود که نه تنها ثبات قیمت مسکن و اجاره بها ادامه یابد بلکه روند کاهشی نیز، هم در بحث اجاره بها و هم در بحث خرید و فروش مسکن تداوم یابد. همچنین اگر به بنگاههای معاملات ملکی سری بزنید قطعا آنها نیز به این نکته اذعان خواهند داشت که خرید و فروش مسکن به شدت راکد شده است.
وی اظهار داشت: علت این است که خریداران سعی کرده اند به امید کاهش بیشتر قیمتها دست نگاه دارند و فروشنده ها نیز سعی دارند در مقابل کاهش قیمت مقاومت کنند. اما این مقاومت نیز تا حدی امکان پذیر است و فروشندگان مجبور به عرضه خواهند بود.
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