رئیس سازمان حمایت در گفتگو با مهر: قیمت مسکن و اجاره بها باز هم کاهش می یابد

کیومرث جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجاره بهای مسکن یکی از اقلام تاثیر گذار در شاخص تورم در کشور به شمار می آید، گفت: دولت و وزارت بازرگانی سعی کرده اند با استفاده از مکانیزم های غیر دستوری، موضوع قیمت مسکن و اجاره بها را پیگیری کرده و با افزایش عرضه و جلوگیری از واسطه گری در این بازار ضمن جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت مسکن، نسبت به کاهش آن اقدام کنند که نتایج حاصله در طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

وی یادآور شد: ما در گذشته و پس از هر دوره افزایش، فقط توقف رشد قیمت را شاهد بوده ایم و این مرحله تنها دوره ای است که کاهش قیمت اتفاق افتاده است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: یکی از اقدامات موثری که وزارت بازرگانی در کنار وزارت مسکن و شهرسازی که بحث افزایش عرضه مسکن در قالب طرحهایی نظیر " مسکن مهر" را پیگیری می کند، انجام داده است. موضوع شناسنامه دار کردن معاملات مسکن و ارائه کد رهگیری به مشاوران املاک است.

وی تصریح کرد: اززمانی که طرح ساماندهی املاک و مستغلات در کشور عملیاتی شده و قوانین مربوط به آن شکل گرفته، آرامشی بر بازار مسکن حاکم شده است و حداقل افراد واسطه ای از بازار مسکن خارج شده اند و این بازار به سمت آرامش پیش رفته ولی طبیعی است که بحث کاهش قیمت اجاره بها دیرتر از کاهش قیمت خرید مسکن رخ می دهد.

جلیلیان گفت: براساس آمار بانک مرکزی که به صورت مرتب و هفتگی بازار این کالا را رصد می کند، کاهش اجاره مسکن در کل کشور وجود دارد و در تهران نیز روند کاهشی اجاره بها به چشم می خورد.

وی در خصوص شروع فصل جابجایی مردم از اواسط بهمن ماه در کشور و تاثیر آن در ثبات یا افزایش قیمت مسکن خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که با روند کاهشی که هم اکنون در قیمت مصالح ساختمانی در حال رخ دادن است، روند کاهشی در موضوع اجاره بها و خرید مسکن تداوم یابد چرا که با تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی جدید، مالکانی که با هدف بالا رفتن قیمت مسکن، از فروش ملک خود خودداری می کنند مجبور به عرضه خواهند بود.

جلیلیان گفت: پیش بینی می شود که نه تنها ثبات قیمت مسکن و اجاره بها ادامه یابد بلکه روند کاهشی نیز، هم در بحث اجاره بها و هم در بحث خرید و فروش مسکن تداوم یابد. همچنین اگر به بنگاههای معاملات ملکی سری بزنید قطعا آنها نیز به این نکته اذعان خواهند داشت که خرید و فروش مسکن به شدت راکد شده است.

وی اظهار داشت: علت این است که خریداران سعی کرده اند به امید کاهش بیشتر قیمتها دست نگاه دارند و فروشنده ها نیز سعی دارند در مقابل کاهش قیمت مقاومت کنند. اما این مقاومت نیز تا حدی امکان پذیر است و فروشندگان مجبور به عرضه خواهند بود.