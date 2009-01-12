اعمال نظر اقتصاددانان در برنامه پنجم / میزان تحقق اهداف برنامه چهارم

علی آقا محمدی در گفتگو با مهر در خصوص سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه روال کار همواره این بوده است که سیاستها براساس پیشنهاد دولت صورت بگیرد، افزود: دولت نیز براساس نظرات کارشناسی دستگاههای تخصصی خود، تلفیق و جمع بندی آنها توسط هیئت وزیران این کار را انجام می دهد.

چگونگی تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این پیشنهاد براساس نظرات سایر اعضای کشور اعم از دانشگاهی، دولتی، مسئولان، کمیسیونهای تخصصی و غیره صورت می گیرد، تصریح کرد: این نظرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را یک به یک در صحن علنی مطرح و جمع بندی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در نهایت رای مجمع تشخیص مصلحت منتقل می شود و این انتقال به این معنا است که رای تمامی افراد صاحبنظر در آن منعکس شده است، افزود: این نظر نهایی در نهایت توسط مقام معظم رهبری بررسی و جمع بندی می شود.

آقا محمدی ادامه داد: در این پروسه تمام مسئولان و نخبگان کشور و روسای کمیسیونهای موثر مجلس و قوه قضائیه چه در جلسات دولت از طریق وزیر دادگستری و چه در جلسات مجمع از طریق دعوت از شخصیتهای برجسته صورت می گیرد و طبیعی است که هیچیک از این نظرات با یکدیگر انطباق نداشته باشد.

وی مهمترین موضوع سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را اجرایی شدن و قابلیت اعمال آن دانست و تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاستها توسط رهبری دو الزام از نظر قانونی و شرعی برای مسئولان و آحاد مردم ایجاد می شود، یعنی همه مسئول هستند تا این برنامه را محقق کنن تا کشور به جایگاه و شان مناسب خود برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انسجام در سیاستهای برنامه پنجم توسعه، اظهارداشت: اهمیت این سیاست "شدنی بودن و الزام آن" است.

ویژگی های سیاستهای کلی برنامه پنجم

وی ویژگی های سیاستهای کلی برنامه و پایه اساسی آن را "پیشرفت و عدالت" عنوان و تصریح کرد: این سیاستها مردم محور است، یعنی سیاستهای کلی اصل 44 مبنای آن است. بنابراینریال باید تسهیلاتی فراهم شود که مردم بتوانند این کار را انجام دهند و کار دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز هموار کردن راهها برای مردم در جهت اجرای آن است.

استراتژی توسعه صادرات

آقا محمدی گفت: ایران کشور موثری در دنیا است و دیگر زمان اینکه بتواند از ظرفیت موثر خود استفاده و اینکه استراتژی واردات را دنبال کند، گذشته است. برهمین اساس، استراتژی توسعه صادرات در این سیاستها دیده شده است.

وی به نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری که درآن به تحولات جهانی توجه شده است، اشاره کرد و افزود: بر اساس این نامه، اجرای سیاستهای برنامه پنجم باید با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 و تحولات جهانی انجام شود و در این نامه تاکید شده است که این سیاستها با توجه به سند چشم انداز اجرا شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم محوری، عدالت گستری، توسعه صادرات و نگاه فعال به جهان را 4 ویژگی این سیاستها عنوان و تصریح کرد: مبنای حرکت این برنامه پیشرفت همه جانبه و دستیابی به مقام اول در منطقه آسیای جنوب غربی است.

میزان تحقق اهداف برنامه چهارم

وی همچنین در مورد تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نیز گفت: در برخی زمینه ها کشور به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یافته است. به عنوان مثال، در بخش نرخ رشد اقتصادی، فاصله فعلی با اهداف برنامه به نسبت سایر برنامه هایی که در کشور اجرا شده است، بسیار کم است.

آقا محمدی همچنین از تحقق اهداف صادرات غیر نفتی خبرداد و افزود: به اهداف نرخ بیکاری نیز تقریبا نزدیک شده ایم، به نحوی که به مرز تک رقمی رسیده ایم، اما باید پایداری آن تثبیت شود.

وی گفت: در مورد برخی سیاستها همچون تورم یا فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی نتوانسته ایم به اهداف برنامه چهارم دست یابیم. برهمین اساس، این امر باعث شد تا کشور به اهداف سرمایه گذاری نرسد، به نحوی که بزرگترین خلاء در این برنامه فاصله سرمایه گذاری فعلی با سرمایه گذاری هدف است.