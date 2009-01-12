به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر شهر که هفته گذشته تعطیل بود، از چهارشنبه دوم بهمن میزبان بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر میشود. از این رو تعداد اجرای نمایشهای "کرگدن" فرهاد آئیش، "مانیفست چو" محمد رحمانیان، "خدای کشتار" علیرضا کوشک جلالی، "هفت خاج رستم" شکرخدا گودرزی و "مجسمههای یخی" مسعود موسوی افزایش مییابد.
"کرگدن" که این روزها در سالن اصلی اجرا میشود، پنجشنبه 26 دی در دو نوبت 16 و 19 میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود. در این اثر نمایشی مهدی هاشمی، شهاب حسینی، آتنه فقیه نصیری، احمد ساعتچیان، رامین ناصرنصیر، صابر ابر، مائده طهماسبی و آئیش حضور دارند.
صحنهای از اجرای نمایش "خدای کشتار"
"مانیفست چو" نیز که از 24 آذرماه اجرای خود را آغاز کرده، پنجشنبه و جمعه 26 و 27 دی در دو ساعت 17 و 19:30 اجرا میشود. در این نمایش انگلیسیزبان هومن برقنورد، افشین هاشمی، اشکان خطیبی، سیما تیرانداز، ترانه علیدوستی و مهتاب نصیرپور به ایفای نقش میپردازند.
نمایش "هفت خاج رستم" به کارگردانی گودرزی هم که از 24 آذرماه در تالار قشقایی تئاتر شهر به صحنه رفته، پنجشنبه و جمعه این هفته 26 و 27 دیماه ساعتهای 17 و 19:15 اجرا میشود. محمود استادمحمد و خسرو احمدی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
اما "مجسمههای یخی" که از 24 آذرماه در کارگاه نمایش اجرای خود را آغاز کرده، از سهشنبه 24 تا جمعه 27 دیماه در دو نوبت 17:30 و 19 به صحنه میرود. رسول نقوی، بهرام سرورینژاد، دلارا نوشین، سمیه شوقی، بهرام سرورینژاد، مسعود موسوی، محمد مینباشی، پرستو کرمی، رضا مقصودی، عبدالرضا فریدزاده و خیام وقار بازیگران این نمایش هستند.
همچنین روز سهشنبه 24 دیماه در ادامه پخش فیلم نمایشهای اجراشده ایرانی و خارجی، "چشم در برابر چشم" از آثار ویلیام شکسپیر ساعت 17 در سالن کنفرانس تئاتر شهر به نمایش درمیآید. تاکنون 13 فیلم از نمایشهای "بازی استریندبرگ"، "صدای انسانی"، "نیلوفر آبی"، "هملت"، "آرش"، "سال اژدها" و "قهوه قجری" به نمایش درآمدهاند.
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