توضیحات ارسالی سازمان میراث فرهنگی درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه ارسالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موارد ذیل مطرح شده است:

الف - به نظر می رسد انتشار عکسهای حین مرمت آرامگاه کوروش که متعلق به آرشیو بنیاد پژوهشی پارسه - پاسارگاد بوده بدون کسب مجوز و نیز با تفسیر خاص و سوء تعبیر آن امری به دور از انصاف بوده و وظیفه خطیر بی طرفی و حقیقت جویی رسانه ای و حفظ شرافت انسانی رعایت نشده است. همچنین قرار دادن تصاویر نمای نزدیک از زیر ترک ها (تصاویر شماره 9 و 10 گزارش اول و گزارش تصویری دوم خبرگزاری مهر مورخ 25/9/1387) که اساساً مربوط به آرامگاه نیست و علت بوجود آمدن شکستگی ها بر اثر استفاده از چکش حجاری بادی را نشان داده و اتهام فقدان مدرک و سواد علمی نیز که باعث تشویش و گمراه کردن اذهان علاقه مندان شده است از جمله موارد قابل استناد به نقد نادرست خبرگزاری مهر است. در صورتیکه بارها خبرگزاریهای مختلف، بی طرفانه در خصوص فعالیتهای مرمتی مجموعه هخامنشی سئوال طرح کرده و بلافاصله به صورت علمی و منطقی جواب دریافت کرده اند. چنانچه خبرگزاری مهر نیز علاقه مند به دریافت اطلاعات بود می توانست قبل از هر گونه پیش داوری و انتشار تصاویر حین مرمت و زیر سئوال بردن شرافت کارشناسان و استاد کاران زحمتکش مرمت کشور طبق روال خبرگزاری های دیگر تهیه گزارش کند.

ب- اعلام این نکته که گروهی از کارشناسان مرمت به دلیل وابستگی شغلی به سازمان میراث فرهنگی و برخی ملاحظات که نمی توان از آنان نام برد از اهمال کاری در مرمت آرامگاه کوروش متاسف هستند غیر منصفانه به نظر می رسد. چرا که جامعه کارشناسان مرمت ایران همانند خانواده ای منسجم یکدیگر را می شناسند و اطلاع دارند که سالهاست بیشتر فعالیتهای مرمت سنگ و بناهای سنگی در ایران، مستقیم و غیر مستقیم توسط کارشناسان و استاد کاران مجموعه تخت جمشید انجام شده است که خوشبختانه گزارش این فعالیت ها در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تخصصی مرمت منتشر شده و مورد تایید تنها سازمان تخصصی کشور قرار گرفته است. آیا در بین این کارشناسان محترم که خبرگزاری مهر از آنها نامی نبرده است، کارشناس برجسته ای وجود دارد که یک بنای سنگی 2500 ساله را مرمت کرده و خانواده مرمت گران از آن بی اطلاع باشند؟

ج- در صورت شیوه مرمت آرامگاه کوروش (آناستیلوز) باید متذکر شویم که این شیوه به رغم قدیمی بودن هنوز کاربری خود را از دست نداده و به تدریج تکمیل تر و بهینه تر شده (مرمتهای انجام شده در اکروپلیس) و روش جایگزینی تا کنون ارائه نشده است. این روش فقط در موارد خاص، در مرمت بخشهایی از ابنیه اجرا نمی شود که عنصر مرمتی، وظیفه حفاظت بخش یا کل اثر را بر عهده نداشته باشد. به عنوان مثال استفاده از این روش برای مرمت ستونهای تخت جمشید که فشار زیادی را برای سطح مقطعی کمی وارد می کند منسوخ شده است. اما در مرمت سقف آرامگاه کوروش که عنصر حفاظتی، اتاقک آرامگاه محسوب می شود تنها روش موثر است.

از طرفی، بارگزاری روی جرزهای اتاقک که هر کدام بیش از 5/1 متر قطر دارد انجام گرفته است و در صورت انجام نشدن مرمت سقف، کل اتاقک به لحاظ نفوذ آب باران و برف زیاد منطقه پر بارش پاسارگاد و جابجایی و حرکت سنگ های سقف رو به ویرانی می رفت. هدف از طرح مسئله رطوبت، جلوگیری از نفوذ بارش های منطقه بود نه رطوبت حاصل از سد سیوند! در خصوص انتقادات انجام شده به شیوه مرمت آناستیلوز، چنانچه منتقدین بتوانند یک نمونه از مرمتهای ناموفق در مجموعه هخامنشی در ایران که منجر به فروپاشی و لهیدگی شده را نام ببرند و روش مرمتی جدید تجربه شده و بکار گرفته در مراکز میراث جهانی و دارای مصوبات قانوین را با استدلال و مدارک ثابت نمایند این مجموعه ضمن قدردانی و امتنان روش پیشنهادی علمی مرمت را جایگزین خواهد کرد.

لازم به ذکر است که مرمتهای انجام شده به روش آناستیلوز از سال 1343 تا 1376 در مجموعه هخامنشی روی ستونها و درگاهها در زمان خود از روشهای معتبر جهانی مرمت بوده و بارها و بارها منتشر شده و آسیب های مطرح شده در خبرگزاری مهر از جمله فروپاشی در آن دیده نمی شود. در خصوص مرمت آرامگاه کوروش باید متذکر شویم که بیشتر مراحل کار مربوط به اصلاح مرمت های سال 1330 بوده پس اگر بپذیریم که برای مرمت اضطراری سقف آرامگاه بهترین روش "آناستیلوز" است باید این روش با تکنیکها و مصالح خاص خود اجرا شود که مستندات کامل آن و گزارش مرحله به مرحله مرمت آن در مرکز اسناد گروه حفاظت و مرمت بنیاد پژوهشی پارسه - پاسارگاد موجود است.

در خصوص پاسخ به دیگر سئوالات مطرح شده در آن خبرگزاری نیز می توان به سه نکته اشاره کرد:

1- نه تنها یونسکو، ایکوموس و ایکروم، بلکه هیچ موسسه فرهنگی و تخصصی بین المللی دیگر، مسئول تهیه یا تایید طرحهای مرمتی انجام شده در ایران و هیچ کشور دیگری نیست. اگر مطلبی از زبان کارشناسان سازمان گفته شده، منظور گزارشهای ادواری است که از طرف محوطه های میراث جهانی به یونسکو ارسال می شود و در صورتیکه مطابق با برنامه مدیریتی و فنی نباشد ازطریق مشاوره کارشناسی عمل می کنند.

علم مرمت مانند علوم دیگر تخصصی بوده با این تفاوت که به دلیل وابستگی بسیار ارزشمند اثر به مکان و زمان و فرهنگ، شرایط اقلیمی، فنون مربوطه، آسیبهای وارده نوع استفاده از دانش معماری و مصالح بومی با اتکا به فرهنگ بومی نمی توان بی توجه به این زمینه فرهنگی عمل کرد پس موسسات نامبرده شده توسط خبرگزاری مهر اساسا در امر تخصصی مرمت آثار دیگر کشورها طرح ارائه نمی کنند و نقش اینگونه موسسات بیشتر فرهنگی بوده و مشاورهای این مراکز در راستای ارتقاء فرهنگی مجموعه های تارخی است.

البته مراکز مرمتی پیشرفته ای در دیگر کشورها وجود دارد که بیشتر در راستای آنالیز دستگاهی و شناسایی مواد نوین مرمتی فعالیت می کنند که اساس چنانچه مواد جدید بعد از گذراندن مطالعات آزمایشگاهی و مدیانی توسط مراکز معتبر جهانی تایید شود منتشر می شود اما مراکز معرفی شده توسط خبرگزار مهر صرفا مراکز تخصصی آموزش مرمت هستند و نه تدوین کننده و تایید کننده طرح های مرمتی، و این نشان می دهد که نگارنده گزارش به شرایط تعاملات جهانی در حوزه تخصصی مرمت آشنا نیست. از خبرگزاری مهر درخواست می شود چنانچه طرحهای مرمتی دیگری در کشور سراغ دارد که قبل از اجرا به تایید موسسات مطروحه رسیده یا توسط موسسات مذکور ارائه شده، معرفی نماید.

2- در خصوص گزارش و طرح ها ی مرمت آرامگاه کوروش و کلیه اسناد و مدارک پروژه، لازم به ذکر است که تمامی مستندات مذکور در مرکز اسناد بنیاد پژوهشی پارسه - پاسارگاد موجود است و نیز در قالب گزارشهای شش ماهه که به تایید شورای راهبردی بنیاد می رسد به طور منظم به سازمان ارسال می شود در هیچ یک از مراکز مرمتی جهان معمول نیست که گزارشهای تخصصی بر روی سایت های خبری آورده شود. در اینجا نیز کلیه اسناد و مدارک، کروکیها، تصاویر قبل و بعد از مرمت و مراحل کار در آینده نزدیک از طریق همایشهای مرمت و کارگاهها و نشستهای تخصصی ارائه خواهد شد و به صورت مکتوب نیز به چاپ خواهد رسید.

* خبرگزاری مهر گرچه دارای حقوق قانونی برای پاسخگویی در ادامه همین مطلب است ، اما به لحاظ رعایت نازک طبعی دوستان محترم روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، پاسخ خود به توضیحات فوق را در مطلب مستقلی جهت اطلاع مردم و مخاطبان ارجمند منتشر خواهد نمود.