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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

نمایشگاه سیار آثار جشنواره عکس دانشگاه آزاد در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی سیار از آثار برگزیده و منتخب نخستین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی صبح دوشنبه در محل ساختمان مهر واحد گرگان برگزار شد.

شبیر دائمی مسئول برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این نمایشگاه سیار که در 72 واحد دانشگاهی منتخب نیز برگزار خواهد شد، 220قطعه عکس شامل 108 اثر برگزیده جشنواره و 112 قطعه عکس از دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در معرض دید علاقه مندان گذاشته شد.

وی اظهار داشت: در نخستین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی چهار اثر از دانشجویان واحد گرگان به بخش مسابقه راه پیدا کرد و این واحد دانشگاهی تنها واحدی در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور بود که چهار قطعه عکس از عکاسان ان به بخش مسابقه راه پیدا کرد .

دائمی از برگزاری دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت جوانان عصر ما به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی یادآورشد: آثاری که بیانگر عناوین جوانان و علم، جوانان و ورزش، جوانان وسیاست،جوانان و مذهب، جوانان وهنر، جوانان در فعالیت های اجتماعی، جوانان و ازدواج، جوانان در دانشگاه، جوانان و توسعه، جوانان و نوآوری، جوانان و دفاع مقدس، جوانان و انقلاب اسلامی و... باشد، می تواند در جشنواره حضور یابد.

این مسئول یادآور شد: برگزاری این جشنواره می تواند محل مناسبی برای شور، نشاط و انگیزه جوانان ، دانشجویان و هنرمندان برای ایجاد تصویری مستند و شفاف از جوانان ایران در یک دوره تاریخی مشخص باشد تا نسل های بعدی از این تلاش بهره گیرند.

دائمی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه را تا 10 بهمن‌ماه امسال اعلام کرد و افزود: دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت 88 برگزار می‌شود.

کد مطلب 815017

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