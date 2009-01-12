به گزارش خبرنگار مهر،حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در واکنش به مواضع اخیر باراک اوباما رئیس جمهور آتی آمریکا مبنی بر لزوم اتخاذ تغییر در رویکرد واشنگتن به مسائل کشورمان اظهار داشت: باید تا 20 ژانویه و تحویل کامل امور از سوی رئیس جمهور آمریکا منتظر بمانیم.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا بارها بر" تک رئیس جمهور" بودن کشورش تاکید کرده، افزود: ما نیز پیش از این گفته ایم که باید تحقق شعارتغییر اوباما را درعمل مشاهده کنیم و ببینیم که آیا این تغییربه تغییر اساسی مواضع آمریکاییها درباره ایران منجر می شود یا خیر.

قشقاوی با بیان اینکه امروز افکار عمومی جهان در انتظار تحقق شعار تغییر اوباما است، گفت: آنچه در این خصوص اهمیت دارد اینکه مباحثی که عدم حقیقت آنها درباره ایران اثبات شده توسط تیم جدید هدایت کننده آمریکا تکرار نشود و بی تردید جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با رفتار و عملکرد جدید واشنگتن مواضع متناسب را اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره علت عدم حضور مستقیم منوچهر متکی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی کشور درعرصه رایزنیهای تهران با کشورهای مختلف درباره بحران غزه،پرسید تصریح کرد که وزیر خارجه با استقرار در وزارت خانه متبوعش مسئولیت هدایت این روند را عهده دار است.

وی ادامه داد: آقای متکی در وزارت خارجه مستقر هستند و البته به زودی به سفر خواهند رفت، اما طی هفته های اخیر شرایط به گونه ای بود که لازم بود وزیر خارجه برای هدایت مجموعه امور جاری در خصوص غزه در تهران بماند.

قشقاوی مجموعه اقدامات کشورمان درباره غزه را تلاشی همگانی توصیف کرد و مجددا یادآور شد: به هر صورت ضروری بود که وزیر خارجه در مرکز بماند؛ البته همانطور که می دانید امروز در دنیای ارتباطات رایزینی تنها با سفر صورت نمی گیرد کما اینکه ایشان دهها تلفن به همتایان و مقامات مختلف کشورهای غربی داشته و در این باره لزوما سفر معیار و ملاک فعال بودن یا نبودن دیپلماسی کشورها محسوب نمی شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور همچنین از تداوم رایزنی های ایران درباره مسائل غزه خبر داد و یادآور شد: دراین چارچوب فردا رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس کنفرانس اسلامی به ترکیه سفر خواهد کرد و در آینده نیز ایران میزبان مقامات عالی سازمان مذکور خواهد بود.

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