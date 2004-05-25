ششمين شماره نشريه "مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران "

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي جهاد دانشگاهي ، دراين شماره نشريه كه با عنوان

Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering - IJECE منتشر شده است ، 12 مقاله علمي در زمينه هاي گوناگون مهندسي برق و كامپيوتر كه حاصل تحقيق 31 پژوهشگر مختلف مقيم كشورهاي آمريكا ، اسلواكي ، ايران ، بحرين ، پاكستان ، تانزانيا ، ژاپن ، سنگاپور ، لهستان ، مالزي ، مصر و هندوستان است، ارايه شده است.

همچنين 56 متخصص برجسته از 21 كشور جهان در ارزيابي مقالات اين شماره از نشريه با جهاد دانشگاهي همكاري داشته اند.

علاقه مندان به كسب اطلاعات بيشتر در مورد "نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران " مي توانند به پايگاه اينترنتي اين فصلنامه به نشاني WWW.ijece.org مراجعه كنند.