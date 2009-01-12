یک میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع پرورش ماهی خراسان شمالی رها سازی شد

جمشید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد یک میلیون و 247 هزارو 100 قطعه ماهی سرد آبی و 117 هزار قطعه بچه ماهیی کرمابی است.

وی متوسط وزن بچه ماهی های سرد آبی رهاسازی شده را پنج گرم و ماهیهای گرمابی را 50 گرم عنوان و تصریح کرد: پیش بینی می شود تاپایان امسال 560 تن ماهی در استان خراسان شمالی تولید شود.

گریوانی گفت: از ابتدای امسال پنج فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت 68 تن ، دو فقره پروانه با ظرفیت 27 تن ، 9 پروانه موافقت اصولی با ظرفیت 73 تن، یک فقره مجوز پرورش ماهی با ظرفیت سه تن صادر و پنج فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت 42 تن نیز تمدید شده است.

گریوانی تعداد مزارع فعال پرورش ماهی در سطح استان خراسان شمالی را 75 مزرعه و تعداد مزارع غیر فعال را 12 مزرعه عنوان کرد.

از جمعیت 811 هزارنفری استان خراسان شمالی 8.83 درصد مردم از مصرف ماهی بی نصیب هستند.