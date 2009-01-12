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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

یک میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع پرورش ماهی خراسان شمالی رها سازی شد

یک میلیون قطعه بچه ماهی در مزارع پرورش ماهی خراسان شمالی رها سازی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: یک میلیون و 364 هزار و 100 قطعه بچه ماهی در مزارع و استخرهای پرورش ماهی استان خراسان شمالی در 9 ماهه نخست امسال رها سازی شد.

جمشید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد یک میلیون و 247 هزارو 100 قطعه ماهی سرد آبی و 117 هزار قطعه بچه ماهیی کرمابی است.

وی متوسط وزن بچه ماهی های سرد آبی رهاسازی شده را پنج گرم و ماهیهای گرمابی را 50 گرم عنوان و تصریح کرد: پیش بینی می شود تاپایان امسال 560 تن ماهی در استان خراسان شمالی تولید شود.

گریوانی گفت: از ابتدای امسال پنج فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت 68 تن ، دو فقره پروانه با ظرفیت 27 تن ، 9 پروانه موافقت اصولی با ظرفیت 73 تن، یک فقره مجوز پرورش ماهی با ظرفیت سه تن صادر و پنج فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت 42 تن نیز تمدید شده است.

گریوانی تعداد مزارع فعال پرورش ماهی در سطح استان خراسان شمالی را 75 مزرعه و تعداد مزارع غیر فعال را 12 مزرعه عنوان کرد.

از جمعیت 811 هزارنفری استان خراسان شمالی 8.83 درصد مردم از مصرف ماهی بی نصیب هستند.

 

 

کد مطلب 815035

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