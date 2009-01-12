هنوز به قهرمانی امیدواریم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد دیشب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر با سه گل نمانیا ویدیچ، وین رونی و دیمیتار برباتف مقابل میهمان خود چلسی به برتری رسید.

لوییز فیلیپه اسکولاری پس از پایان این دیدار به بی بی سی گفت: باید اذعان کنم که شکست سنگینی بود اما ما به اولدترافورد نیامده بودیم که اینگونه بازی کنیم.

وی افزود: فکر نکنید اگر این بازی را باخته ایم یعنی اینکه دیگر شانسی برای قهرمانی نداریم. ما 17 بازی پیش رو داریم و تا آخرین لحظه مبارزه می کنیم.

اسکولاری در پایان گفت: شما هرگز نمی دانید آینده آبستن چه حوادثی است اما چنانچه ما در سه، چهار بازی آینده اینگونه بازی کنیم رنگ برد را به خود نخواهیم دید.