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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

اسکولاری:

هنوز به قهرمانی امیدواریم

هنوز به قهرمانی امیدواریم

مربی برزیلی تیم فوتبال چلسی شکست سنگین 3 بر صفر مقابل منچستریونایتد را یک آسیب جدی برشمرد با این حال تاکید کرد تیم او هنوز فرصت جبران دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد دیشب در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر با سه گل نمانیا ویدیچ، وین رونی و دیمیتار برباتف مقابل میهمان خود چلسی به برتری رسید.

لوییز فیلیپه اسکولاری پس از پایان این دیدار به بی بی سی گفت: باید اذعان کنم که شکست سنگینی بود اما ما به اولدترافورد نیامده بودیم که اینگونه بازی کنیم.

وی افزود: فکر نکنید اگر این بازی را باخته ایم یعنی اینکه دیگر شانسی برای قهرمانی نداریم. ما 17 بازی پیش رو داریم و تا آخرین لحظه مبارزه می کنیم.

اسکولاری در پایان گفت: شما هرگز نمی دانید آینده آبستن چه حوادثی است اما چنانچه ما در سه، چهار بازی آینده اینگونه بازی کنیم رنگ برد را به خود نخواهیم دید.

کد مطلب 815041

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