ویندوز 7 بتا ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مایکروسافت هفته گذشته در نمایشگاه بین المللی CES اولین نمونه بتا از ویندوز 7 را ارائه کرد.

این شرکت ابتدا قرار بود ویندوز 7 بتا را در روز جمعه بعد از ظهر بر روی سایت خود قرار دهد که در نهایت با اعلام نیاز به افزودن به پشتیبانی های زیرساختی سایت این سیستم عامل، این زمان نیز به صورت موقت به تاخیر افتاد. با این حال سیستم عامل ویندوز 7 بتا در حال حاضر به منظور دانلود و استفاده آزمایشی بر روی سایت مایکروسافت قرار گرفته است.

به گفته مایکروسافت پس از انجام 2.5 میلیون دانلود، استفاده از این سیستم عامل متوقف خواهد شد. با این حال کاربرانی که توانایی به دست آوردن کلید فعالسازی این سیستم را ندارند همچنان اجازه دانلود کدها و استفاده آزمایشی 30 روزه از ویندوز 7 را خواهند داشت.

نصب ویندوز 7 بتا نیازمند رایانه ای با پردازشگر 1 گیگا هرتزی، 1 گیگا بایت حافظه، گنجایش 16 گیگا بایت در هارد دیسک، و 128 مگابایت حافظه برای کارت گرافیکی DX9 خواهد بود. با این حال این ساختار در نمونه نهایی سیستم عامل جدید مایکروسافت تغییر خواهد کرد.

بر اساس گزارش ZDnet، مایکروسافت تا به حال زمان قطعی ارائه نمونه نهایی از این سیستم عامل را اعلام نکرده و تنها به اعلام اینکه ویندوز 7 در چنین تاریخی در سال آینده ارائه خواهد شد بسنده کرده است.