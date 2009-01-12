مدیران باید در هزینه ها مدیریت و صرفه جویی نمایند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده صبح امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان در سالن پیامبر اعظم اظهار داشت: مشکل کسری بودجه هزینه ای مختص استان کرمان نیست و دولت برای حل این کسری بزودی اصلاحیه ای ارائه خواهد داد.

وی گفت: مهمترین مسئله برای حل این کسری صرفه جویی در هزینه های جاری و مدیریت صحیح بودجه در دستگاههای مختلف است.

دهمرده افزود: باید بودجه استان کرمان را در سطح کشور ارتقاء دهیم که در این خصوص مذاکراتی با مسئولان کشور انجام شده است و امیدواریم بودجه سال 88 استان افزایش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: در اولین فرصت ممکن دور دوم سفر هیئت دولت به کرمان انجام شود که در این زمینه تاکنون هزار و 500 پیشنهاد از نهادها و دستگاههای مختلف دریافت شده است که پس از بررسیهای مختلف از این تعداد 300 طرح انتخاب شده است.

دهمرده گفت: مدیران دستگاههای اجرایی بخصوص در بخش های زیر بنایی باید در فرصت باقی مانده به دور دوم سفر طرحهای خود را در جهت پیشرفت استان کرمان ارائه نمایند.

وی با اشاره به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهمترین برنامه های سال جاری برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت پس از انقلاب است که تمام دستگاهها باید در این خصوص نهایت تلاش خود را انجام دهند.

