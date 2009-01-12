نمی دانم سرمربی پرسپولیس داخلی است یا خارجی/ پیروانی فعلا می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس انصاریفرد پس از برگزاری مراسم معارفه خود در باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بحث استخدام سرمربی جدید برای تیم فوتبال پرسپولیس را تکذیب می کنم. همانطور که شما امروز می بینید من روی اعضای کادر فنی را بوسیدم و از آنها خواستم با قدرت به کار خود ادامه دهند و هر کاری که از دستشان برمی آید برای موفقیت تیم دریغ نکنند. بدون شک کادر فنی فعلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما اگر نیاز به تقویت دیدیم با جذب مربیان جدید این مجموعه را تقویت خواهیم کرد.

وی افزود: هنوز مشخص نیست که کادر فنی چگونه تقویت می شود اما اگر تصمیم جدیدی اتخاذ شود از سوی خود من اعلام خواهد شد.

مدیرعامل جدید پرسپولیس در ادامه خطاب به هواداران گفت: وعده من این است که تیم در بازی های آینده با قدرت و روحیه لازم ظاهر خواهد شد و ناکامی های اخیر را جبران می کند.

انصاریفرد با دفاع از افشین پیروانی گفت: پیروانی کماکان سرمربی پرسپولیس خواهد بود تا من با او و دیگر اعضا نشستی داشته باشم. تصمیمات جدید پس از گفتگو با آنها اتخاذ می شود.

وی ادامه داد: تقویت کادر فنی، جذب سرمربی جدید و مواردی از این دست در نشست هیئت مدیره اتخاذ می شود و اگر نیاز به تغییر و جابه جایی باشد من به هیئت مدیره پیشنهاد می کنم تا در این خصوص تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی با اشاره به مذاکرات حسین هدایتی با برخی از گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هدایتی اگر با کسی مذاکره کرده با نظر هیئت مدیره باشگاه و رای آنها بوده و اینطور نبوده که خودسرانه به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه و برای مذاکره با گزینه خاصی اقدام کند. او ماموریت داشته تا خواسته های هیئت مدیره را پیگیری کند.

خبرنگاری از انصاریفرد پرسید سرمربی آینده پرسپولیس داخلی خواهد بود یا خارجی که وی گفت: نمی دانم سرمربی داخلی است یا خارجی چرا که در این خصوص هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده ایم.

وی همچنین ادامه داد: من هیچ کس را مامور نکرده ام با مربی خاصی مذاکره کند چرا که اصلا گزینه ای تا به امروز مد نظر ما نیست.

انصاریفرد ضمن ابراز بی اطلاعی باشگاه پرسپولیس از تماس با لوکا بوناچیچ گفت: نمی دانم این مربی در ایران است یا خیر و تا به امروز هیچ مذاکره ای با این مربی و مدیر برنامه هایش نداشته ام.

وی تاکید کرد: زمانی که مدیریت باشگاه پرسپولیس را پذیرفتم از گذشته این باشگاه و شرایط حال حاضر آن مطلع بودم. با شناخت به این باشگاه آمده ام و نمی توانم در آینده اگر خدایی ناکرده به مشکلی برخورد کردم بگویم از وضعیت این باشگاه بی خبر بوده ام.

وی افزود: مطمئنا اگر توانایی اداره باشگاه پرسپولیس را نداشتم قبول مسئولیت نمی کردم. من این توانایی را در خود دیدم که می توانم مشکلات پرسپولیس را برطرف کنم به همین خاطر با برنامه ریزی صحیح، سعی در حل مشکلات این باشگاه خواهم داشت. خوشبختانه سازمان تربیت بدنی و آقای هدایتی در کنار ما هستند که می توانیم با کمک آنها موانع ومشکلات پیش روی را برطرف کنیم.

وی خود را مدیری به دور از حاشیه و جنجال خواند و گفت: اگر تصمیم به تغییر و جابه جایی در کادر فنی گرفتیم قطعا نظر آقای هدایتی نیز به عنوان رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره لحاظ خواهد شد.

انصاریفرد اظهار داشت: آقای هدایتی به هیچ عنوان نگفته بود که اگر مصطفوی مدیر عامل پرسپولیس بماند به این باشگاه کمک نمی کند ایشان پیش از جدایی آقای مصطفوی به باشگاه کمک کرده اند که با آن بخشی از هزینه های ما تامین شد.

وی با تاکید بر اینکه هدایتی شرایطی برای حضورش در پرسپولیس تعیین نکرده است، گفت: آقای هدایتی هیچ پیش شرطی برای ما تعیین نکرده اند . من در کنار آقای هدایتی و ایشان در کنار من برای موفقیت تیم گام خواهیم برداشت و شاید اصلی ترین پیش شرط هدایتی برای من این باشد که با هم دوست و صمیمی باشیم.

وی خاطر نشان کرد: تا به امروز با هیچ اسپانسر داخلی و خارجی برای حمایت مالی تیم فوتبال پرسپولیس صحبت نکرده ام.

انصاریفرد در خاتمه تصریح کرد: شرایط امروز من با سال 80 که برای دومین بار مدیر عامل پرسپولیس شدم فرق می کند. آن زمان مشکلاتی وجود داشت که در آینده مفصلا درباره آن صحبت خواهم کرد.