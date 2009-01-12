ادارات ضعیف گلستان در زمینه جذب اعتبارات مصوب معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی استان افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان امور اقتصادی و دارایی، اداره کل شیلات، اداره کل تعاون، سازمان جهاد کشاورزی، علوم پزشکی استان، اوقاف و امور خیریه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداریهای گرگان، انبارآلوم و گالیکش در جذب اعتبارات در سال جاری ضعیف عمل کردهاند.
وی اظهار داشت: همچنین بر طبق این آمار دستگاههای ثبت اسناد و املاک استان، شرکت برق منطقهای، شرکت توسعه برق، سازمان بازرگانی، صنایع و معادن، هواشناسی، شهرداریهای دلند،نوکنده، کردکوی، بندرترکمن، رامیان، آققلا، نگینشهر، خانببین و نوکنده از جمله دستگاههای هستند که در جذب اعتبارات خیلی ضعیف عمل کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات دستگاه هایی که نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام نکنند به دستگاههایی با عملکرد موفق انتقال مییابد.
به گفته محمودزاده، برخی دستگاهها از کمبود اعتبارات گله مند هستند این در حالی است که حتی نتوانستهاند اعتبارات پیشبینی شده متعلق به دستگاه خود را به طور کامل جذب کنند.
استاندار گلستان بیان داشت: طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان و اقتصاد و دارایی استان، میزان جذب اعتبار از سوی برخی از دستگاهها صفر درصد بوده است که این سبب تاسف است.
عباس نیاوند معاون برنامهریزی استاندار گلستان گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و به رغم وجود مشکلات تاکنون 95 درصد مجموع 27 میلیارد ریال اعتبارات مازاد استان جذب شد.
وی افزود: مشاوره و کسب اطلاعات دقیق از عملکرد مالی و اعتباری دستگاهها و اتخاذ تصمیمات درست و صحیح برای هدایت و مدیریت بر منابع و رعایت ضوابط و مقررات اجرای بودجه سال جاری از جمله دستاوردهای شورای برنامهریزی استان است.
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