"ماداگاسکار" همچنان فیلم اول دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" با صدای بن استیلر و کریس راک مجموع فروش خود را در بازاز خارج از آمریکا به 366 میلیون دلار رسانده است.

این فیلم دنباله فیلم پرفروش "ماداگاسکار" 2005 و درباره ماجراهای الکس شیر، مارتی گورخر، ملمن زرافه و گلوریا اسب آبی، حیوانات باغ‌وحش نیویورک است. درام "هفت پوند" با بازی ویل اسمیت در 2050 سینما و 15 بازار 4/13 میلیون دلار به دست آورد و دومین فیلم پرفروش بازار بین‌المللی شد.

فیلم جدید اسمیت در هفته اول اکران در ایتالیا با 6/5 میلیون دلار در رده نخست قرار گرفت و در آلمان نیز در 452 سینما 6/3 میلیون دلار به دست آورد. رومانس حماسی "استرالیا" با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن نیز در 4900 سینما و 57 کشور 3/12 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 5/103 میلیون دلار رساند.

کمدی "بله‌قربان‌گو" با بازی جیم کری نیز در 2489 سینما و 35 بازار 12 میلیون دلار فروخت و بیشترین فروش این فیلم با 1/3 میلیون دلار در ایتالیا به دست آمد. مجموع فروش بین‌المللی این فیلم 50 میلیون دلار شده است.

رومانس خون‌آشامی "گرگ و میش" ساخته کاترین هاردویک نیز با 1/11 میلیون دلار فروش در 2150 سینما و 43 کشور مجموع فروش خود را در سطح بین‌المللی به 116 میلیون دلار رساند.