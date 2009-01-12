ادامه اعتراضات داوطلبان کنکور/ تکلیف کنکور 87 را هر چه زودتر مشخص کنیم

امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است و وقتی بررسی کمیسیون نهایی شد نتایج اعلام می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: در صورتی که کمیسیون آموزش و تحقیقات تشخیص دهد که سازمان سنجش مقصر است موضوع را قطعا از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری می کند و اجازه نمی دهیم که حقی از داوطلبان ضایع شود. در صورتی نیز که جمع بندی نهایی کمیسیون بر صحت کنکور 87 قرار گیرد این نظر را طی اطلاعیه ای اعلام می کند.

به اعتقاد طاهرخانی باید نشست مشترکی میان سازمان سنجش آموزش کشور، مسئولانی از وزارت علوم و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شود تا هر چه زودتر بحث کنکور 87 جمع بندی شود.