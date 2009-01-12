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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

سال نجوم در مهر - 33

تصویر نجوم روز؛ پدیده زیبای ستونهای نوری در آسمان

تصویر نجوم روز؛ پدیده زیبای ستونهای نوری در آسمان

ستونهای نوری پدیده بصری است که به واسطه بازتاب نور از منابع متفاوت آسمانی و بازتاب آن توسط ذرات یخ در آسمان شکل می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستونهای عجیب نوری که در این تصویر مشاهده می شوند یکی از پدیده های آسمانی هستند که تا به حال توضیح دقیق و قابل قبولی برای شکل گیری آنها ارائه نشده است.

این ستونها بر فراز چراغهای شهر سیگولدا در کشور لتونی شکل گرفته اند و ذرات یخ شناور در هوا باعث انعکاس نور ناشی از چراغها و ذرات نور موجود در فضا می شوند.

هوای سرد و ذرات یخ موجود در هوا به شکل گیری این پدیده آسمانی عجیب دامن زده اند، پدیده ای که در دسته دیگر عجایب آسمانی مانند ستونهای خورشیدی، خورشید کاذب و هاله های ماه قرار گرفته است.

زمستان سرد و برفی که طی این سال نیم کره شمالی زمین را در بر گرفته است فرصتی استثنائی برای مشاهده چنین پدیده های جوی برای علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 815110

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