به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو در دفتر مطالعات وزارت خارجه ، راه توقف جنایات رژیم صهیونیستی را اتحاد کشورهای اسلامی توصیف کرد.

متکی در آغاز این نشست ضمن خوشامدگویی به مهمانان حاضر در این همایش گفت: امسال در حالی نوزدهمین اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو را برگزار می کنیم که آتش کینه رژیم اشغالگر قدس مردم مسلمان وبی دفاع غزه را دربر گرفته است و سردمداران این رژیم وقیحانه به نسل کشی مردم مظلوم فلسطین مشغول هستند.

وی افزود: قطعا پرداختن به این حجم از اقدامات وحشیانه و نسل کشی آشکار جز در سایه سکوت و تایید قدرت های سلطه گر جهانی امکانپذیر نیست.

وزیرخارجه کشورمان با اشاره به بحران مالی درجهان،آن را نتیجه اقدامات وبرنامه های غلط کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا و اروپا توصیف کرد و گفت: قیمت غیر واقعی نفت و مواد اولیه، ناپایداری در عرصه تولید و بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا را به دنبال داشته است که نتیجه آن رکود اقتصادی است و این موجی از بیکاری را پدید خواهد آورد.

متکی با بیان اینکه ابعاد پنهان بحران مالی جهانی بیش از اقتصاد بر محیط زیست و شرایط جهان نیز آسیب وارد می کند خواستار برنامه ریزی مناسب برای این موضوع شد.وی با تاکید بر اینکه راه اصلاح وضعیت کنونی جهان مشارکت جمعی همه کشورها است،گفت: کشورهای غربی درمسیر رهایی خود ازقربانی کردن کشورهای ضعیف ابایی ندارند،اما باید کشورهای درحال توسعه قوت و قدرت لازم برای مقابله با چنین اقداماتی را داشته باشند.

وزیر خارجه عملکرد مهم کشورهای عضو اکو را با این مسئله مرتبط دانست و گفت: اگر کشورهای عضو اکو با تجمیع ظرفیت ها و امکانات خود به میدان بیایند قادر به مقابله با آثار سوء بحران اقتصادی جهان خواهند بود.

متکی دربخش دیگری ازسخنانش توسعه تجارت درون منطقه ای را برای ارتقاء رفاه مردم منطقه مهم ارزیابی کرد وگفت: توسعه تجارت همگانی و درون منطقه ای مستلزم ایجاد بسترهای لازم حقوقی و سازوکارهای حمایتی و فراهم کردن تسهیلات بانکی، بیمه ای است و دولت ها باید برای حرکت آزادانه سرمایه کالا و خدمات بین کشورهای عضو اکو تسهیلات بیشتری را قائل شوند.

وی همچنین خواستار روانتر شدن فرآیند صدور روادید به بازرگانان کشورهای عضو اکو شد.

وزیرخارجه دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت های موجود در کشورهای عضو اکو برای افزایش روابط اقتصادی، گفت: توسعه ارتباط هوایی و دریایی بین فرودگاه ها و بندرهای مهم، اتصال شبکه های مخابراتی به یکدیگر، تهیه طرح جامع گسترش و نوسازی مخابرات و ارتباطات کشورهای عضو اکو از جمله مسائلی است که هم در وضعیت اکو تاثیر خواهد گذاشت و هم در سند چشم انداز سازمان مورد تاکید قرار گرفته و باید عنایت بیشتری به آن شود.

متکی ایجاد اشتغال برای جمعیت روبه رشد کشورهای عضو اکو را یکی از دغدغه های اصلی اعضای اکو توصیف کرد و گفت: رویکرد به صنعت به عنوان بخش موثر در اشتغالزایی اجتناب ناپذیر است و باید در این خصوص به دنبال راهکارهای ساده با سرمایه گذاری های اندک رفت که از جمله این راهکارها توسعه بنگاه های کوچک و متوسط است.

وی در پایان سخنان خویش منطقه اکو را دارای ظرفیتی برای تبدیل شدن به قطب مهم اقتصادی در منطقه توصیف کرد و گفت: بالفعل کردن ظرفیت ها و استعدادهای منطقه مسلتزم همفکری و اتخاذ تفکر منطقه ای است و به همین جهت امیدوارم نوزدهمین اجلاس شورای برنامه ریزی منطقه ای بتواند ایده ها و طرح های عملی واقع گرایانه را برای تحقق این اهداف ارائه دهد.