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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

پروژه مسکن مهر فرخ شهر به طبقه ششم رسید

شهرکرد - خبرگزاری مهر: پروژه 92 واحدی مسکن مهر شهر فرخ شهر به طبقه ششم رسید

مدیر اجرایی این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر در فرخ شهر اظهار داشت: پروژه 92 مسکن مهر فرخ شهربا پنج هزار متر مربع زیر بنا با سرعت بسیار در حال ساخت است.

افراسیاب بهامیری با بیان اینکه تاکنون 14 میلیارد ریال اعتبار در این پروژه هزینه شده است، بیان داشت: بانک مسکن استان در پرداخت تسهیلات به موقع با ما همکاری خوبی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: اگر تسهیلات و اعتبارات به موقع به ما پرداخت شود،  امیدواریم پروژه مسکن مهر فرخ شهر در آبان ماه سال 88 به بهره برداری برسد.

پروژه مسکن مهر فرخ شهر یکی از پروژه های موفق در بخش مسکن مهر در این استان است که پیشرفت قابل توجه ای نسبت به دیگر پروژه های در این بخش دارد.

فرخ شهر در فاصله 10کیلومتری شهرکرد مرکز چهار محال و بختیاری قرار گرفته است.

کد مطلب 815134

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