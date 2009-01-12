به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم استاد معرفت(ره) در طول بیش از پنجاه سال تلاش مستمر و خستگی ناپذیر علمی، الگویی موفق از یک محقق در حوزه تحقیق و پژوهشهای دینی از خود به تصویر کشید.

این فقیه و مفسر فرزانه که به اذعان خویش به یمن قرآن با ابتهاج و نشاط روحی کامل ساعتی از تحقیق، تدریس و تبلیغ دین نیاسود.

می توان گفت آیت الله معرفت با تلاش مستمر و خالصانه علمی خود، پس از علامه طباطبایی، روحی تازه به مطالعات قرآنی در سراسر کشور دمید و بدون تردید وی را باید پرچمدار رویکرد نوین به علوم قرآن در کشور دانست.



از این رو "معرفت قرآنی" از یادگارهای آیت الله معرفت در پنج جلد کتاب به انگیزه نکوداشت خدمات قرآنی و بزرگداشت منزلت علمی استاد فقید، مفسر و قرآن پژوه سترگ منتشر شده است .

مراسم بزرگداشت "آیت‌الله شیخ محمد هادی معرفت" سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری برخی نهادهای فرهنگی کشور روز پنجشنبه 26 دی ماه از ساعت 9 تا 12 در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در قم، بلوار 15 خرداد، کوی شهید میثمی، تالار فرهنگ برگزار خواهد شد.