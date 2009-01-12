موتورسیکلتها هم برای معاینه فنی به صف می شوند

4200 موتورسیکلت پیک بادپا معاینه فنی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ارتباط مدیرعامل شرکت پیک بادپا با اشاره به این که موتورسیکلتهای تولید شده یا به عبارتی مونتاژ شده در کشور می بایست حداقل از استاندارد یورو یک برخوردار باشند اظهار کرد: موتورسیکلتها از لحظه ای که وارد چرخه حمل و نقل شهری می شوند تقریباً هیچگاه از لحاظ فنی و زیست محیطی مورد بازبینی قرار نمی گیرند.

مهندس امیر حسین صدیقی با تاکید بر ضرورت انجام معاینه فنی موتورسیکلتها به منظور حصول اطمینان از عملکرد فنی و عدم انتشار آلاینده های محیط زیست، افزود: انجام معاینه فنی می تواند از نظر آلودگی های زیست محیطی که سلامت شهروندان را با تهدید مواجه می سازد، به عنوان اهرم کنترل عمل کند.

وی با تاکید بر این که صاحبان موتورسیکلتها در صورتی که وسیله نقلیه آنها بیش از حد مجاز آلودگی تولید کرده و دارای دود مشهود باشد موظف به تنظیم آن هستند تصریح کرد: بیش از 80 درصد آلودگی هوای تهران متعلق به منابع متحرک است و لذا در نخستین گام انجام معاینه فنی موتوسیکلتها و رفع نواقص احتمالی آنها الزامی است.

مدیرعامل پیک بادپا با بیان اینکه هم اینک 4200 دستگاه موتورسیکلت در 260 شعبه پیک بادپا در مناطق 22 گانه شهر تهران به فعالیت مشغولند افزود: معاینه فنی ناوگان موتوری پیک بادپا به عنوان نخستین گروه از موتورسیکلتهای پایتخت همزمان با هفته هوای پاک آغاز می شود.

هر موتورسیکلت نو 8 برابر یک خودروی نو آلودگی تولید می کند

در این ارتباط مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز با اشاره به این که 5/2 تا 3 میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر تهران فعالیت می کنند، اظهارکرد: حدود 25 درصد آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل مربوط به موتورسیکلتها است.

مهندس وحید نوروزی میزان آلودگی هر دستگاه موتورسیکلت نو را به متوسط 8 برابر یک خودروی نو ا علام کرد و افزود: مهمترین عامل تولید هیدروکربنهای سوخته در سطح پایتخت موتورسیکلتها هستند که در تولید این آلاینده 43 درصد سهم دارند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در انجام معاینه فنی وسایل نقلیه تحت پوشش خود پیشتاز دستگاههای اجرایی بوده تصریح کرد: هر چند تعداد ناوگان موتوری پیک بادپا نسبت به مجموع موتورسیکلتهای تهران عدد بزرگی نیست اما پیشگامی پیک بادپا در جهت فرهنگ سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

نوروزی در پایان با بیان اینکه به دارندگان موتورسیکلتها توصیه می کنیم قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی بازبینی اولیه از وسیله نقلیه خود داشته باشند، افزود: به شهروندان عزیز موتورسوار قول می دهیم انجام معاینه فنی موتورسیکلت آنها با بیشترین دقت و در کمترین زمان ممکن به عمل آید.