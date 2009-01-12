احداث پنج کتابخانه جدید در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر امروز در دیدار با اعضای انجمن کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی افزود: اعتبار تاسیس این کتابخانه ها از محل اعتبارات سفر دوم رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی تامین شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال برای احداث پنج کتابخانه در آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.
بیگی با بیان اینکه توسعه فرهنگ کتابخوانی و ایجاد احساس نیاز برای مطالعه کتاب نیازمند تحول نظام آموزشی کشور است، تصریح کرد: مدیریت ارشد استان تلاش دارد تا با بهره مندی از امکانات و اختیارات خود در راستای توسعه کتابخانههای عمومی استان و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در استان تلاش کند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: جامعه را نمیتوان به زور و به صورت مدل سربازخانهای اداره کرد بلکه با ایجاد احساس نیاز در مخاطب باید شاهد تغییر رویکردها و تبدیل شدن بایدها و نبایدها به فرهنگ باشیم.
بیگی با بیان اینکه کتابخانههای استان تا پاسی از شب مملو از کتابخوانها است، اظهار داشت: این در حالی است که اکثر مخاطبان این کتابخانهها، کتابهای درسی را مطالعه میکنند و رغبت چندانی به مطالعه کتاب غیر درسی ندارند.
وی دلیل این امر را وجود نظام آموزشی مبتنی بر کتب درسی خواند و اظهار داشت: دانشآموزان و دانشجویان با توجه به نظام آموزشی موجود کشور کاملاً درک کردهاند که آینده زندگی و شغلیشان بستگی به مطالعه کتب درسی و اخذ نمره دارد، بنابراین برای توسعه فرهنگ مطالعه کتب غیر درسی باید احساس نیاز را در مخاطب احیا کرد.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: هیچ منطقی قبول نمیکند که ما به زور کتابهای خاصی را برای مطالعه تجویز کنیم.
بیگی نظام آموزشی مبتنی بر تحقیق و پژوهش را یک نظام ایدهآل خواند و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم نظام آموزشی حاکم بر کشور را به سوی نظام پژوهش محور هدایت کنیم باید بررسیهای تخصصی و دقیقی را انجام دهیم.
وی محتوای کتابهای منتشر شده را نیز از دیگر دلایل جذب مخاطب خواند و اضافه کرد: محتوای کتابها باید به گونهای باشند که نسل جوان کشور را به سوی خود جذب کنند.
استاندار آذربایجان شرقی محدود بودن ساعات فعالیت کتابخانهها و قرائت خانههای عمومی استان را نیز نامناسب خواند و اظهار داشت: با وجود اینکه ساعت هفت عصر کتابخانهها مملو از کتابخوانها است ولی مسئولان به اجبار برای تعطیلی این مراکز اقدام به تخلیه افراد میکنند که چنین رفتاری شایسته نیست.
وی از مسئولان کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی خواست با تغییر زمان فعالیت این مراکز، به نیاز مخاطبان خود پاسخ دهند.
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