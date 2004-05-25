" احد جاوداني" مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذر بايجان غربي در گفت و گو با " مهر" با بيان اين مطلب افزود : تئاتر بخشي از فرهنگ يك ملت به حساب مي آيد و نام فرهنگ ايجاب مي كند كه همه از آن به عنوان يكي از غني ترين عوامل سازنده و حفاظت كننده ، نگهداري كننده و در غناي آن بكوشند.

وي افزود : بسيار خوشحاليم كه اين جشنواره در شهر اروميه برگزارمي شود. احد جاوداني با اشاره به برپايي جشنواره تئاتر دفاع مقدس افزود : بي شك برگزاري جشنواره ها با وجود مشكلات خاص خود مي تواند يكي از راههاي نگهداري اين هنر اصيل باشد و عاملي مؤثر در هر چه غني تر كردن و پيشبرد اين هنر متعالي شود .

وي ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين جشنواره ها مردم را به سوي سالن هاي نمايش سوق دهد . ما معتقديم موفقيت اساسي هر نمايش به تماشاگر وابسته است و اين بيننده است كه منزلت و جايگاه نهايي يك نمايش را تعيين مي كند .

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