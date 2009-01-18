اولویت صنعت گردشگری ابلاغ پیام انقلاب به دنیا است

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از نگاه اقتصادی صرف به گردشگری که می تواند موجب تخطی از اصول اسلام و انقلاب شود باید پرهیز کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به موانع جذب گردشگر در کشور اظهار داشت: بخشی از این مشکلات به مسائل سیاسی بر می گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کشور ما در حال مبارزه استکباری است و دشمن چهره بدی از ایران نزد مردم دنیا به نمایش گذاشته است، به طوری که بسیاری از مردم جرات سفر به ایران را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر با رایزنی فرهنگی در کشورهای دیگر و نیز از طریق صدا و سیما در شبکه های خارجی چهره واقعی ایران را نشان دهیم، تمایل سفر به کشور ما بیشتر می شود.

مطهری یادآور شد: قوانین داخلی کشورها و پذیرش آن از سوی دیگر گردشگران مشکلی ایجاد نمی کند و نهادینه شده است، بنابراین از نظر درآمدهای ارزی صنعت گردشگری با رعایت اصول انقلاب اسلامی می تواند یکی از منابع اصلی درآمد کشور باشد.

وی با بیان اینکه تقویت سفرهای همگانی و خصوصی سازی رقابت و کیفیت را در امر گردشگری بالا می برد، گفت: بخش اعظم گردشگری در دنیا مربوط به حوزه های سیاحتی، تفریحی و باستانی است که ما نیز باید در کشور بیشتر به آنها بپردازیم و امکانات رفاهی و زیرساختهای مربوط به آن را تقویت کنیم، تا آنجا که در مقایسه با دیگر کشورها آبروی خود را حفظ کنیم.

وی با اشاره به فراهم بودن امنیت گردشگران در کشور، تصریح کرد: مردم ایران مهمان نواز هستند و به لحاظ فرهنگی همواره بیش از اینکه خود تاثیر بگیرند، دیگران را در فرهنگ خود هضم کرده اند، لذا نگاه غلطی به گردشگران خارجی نداشته و از آنها استقبال هم می کنند.