عملیات اجرایی پروژه شهر تمدنها در مشهد در دهه فجر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سعید حسین پور ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی استان با اشاره به افزایش 80 درصدی ورود گردشگران مذهبی به مشهد در سال جاری افزود: با توجه به شرایط ویژه مشهد در حوزه گردشگری و رشد 30 درصدی گردشگر ورودی به این شهر طی سه سال گذشته توجه به پروژه هایی همچون شهر تمدن ها ضروری است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه پروژه شهر تمدن ها حرکتی ارزشمند در توسعه حوزه گردشگری و اشتغالزایی است، گفت: برای افزایش ماندگاری این گردشگران در مشهد، توجه به اماکن تفریحی و اقامتی مناسب ضروری است که شهر تمدن ها می تواند گامی موثر در این جهت باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهر تمدنها می تواند مرکزی شایسته برای نمایش قومیت ها، فرهنگ و آداب و رسوم متنوع کشور و فضایی برای ایجاد ارتباط متقابل بیشتر با فرهنگ های مختلف ایران فراهم آورد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به اهمیت تهیه پیوست فرهنگی برای طرح ها، جزئیات فرهنگی این طرح از 5 ماه گذشته توسط تیمی متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه در حال بررسی است.

وی با تاکید بر لزوم تهیه پیوست پدافند غیرعامل طرح شهر تمدن ها در آینده ای نزدیک خاطرنشان کرد: در صورت تشکیل کمیته راهبردی برای این طرح می توان تغییرات احتمالی و ضروری در هنگام اجرای طرح را ساماندهی و مدیریت کرد.

حسین پور در پایان خاطرنشان کرد: باید در برنامه ریزی های اهداف چشم انداز 20 ساله جهت حضور بیش از 40 میلیون گردشگر در مشهد را لحاظ کنیم.

بهروز امامی مدیرعامل گروه شرکت های تمدن نیز به تشریح شهر تمدن ها پرداخت و گزارشی از روند کار و مطالعات طرح ارائه داد.