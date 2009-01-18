90درصد زائران از عملکرد خدام رضوی راضی هستند

محمود ممتاز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: آستان قدس رضوی وظیفه خودش می داند که تا حد امکان فضا را در این مجموعه مناسبتر کند و وظایف خود را بهتر انجام دهد تا قدم موثری را در ارتقاء سطح گردشگری برداشته باشد.

معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی تصریح کرد:در این راستا طبق نظر سنجی به عمل آمده زائرین داخلی و خارجی به میزان 90 درصد از نظافت و بهداشت حرم رضوی وعملکرد خدام و فرش این مجموعه مطهر اعلام رضایت کردند .

وی با بیان اینکه تلاشها و خدمات خوبی هم در محدوده اماکن متبرکه و هم در مجموعه آستان قدس رضوی انجام شده و در دست انجام است گفت: در کل مجموعه همه تلاشمان این است که در رابطه با تسهیل تردد حضورو حفظ امنیت زائر در حرم مطهر کارمان را بخوبی انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: آستان قدس اعتبارات قابل توجهی به امور زائران و برگزاری مراسم و جلسات فرهنگی و مناسبتی اختصاص داده و پشتیبانی از خدماتی که در حرم وبرای زائر انجام می شود را در اولویت کار خود قرار داده است.

معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با اشاره به نحوه ارائه خدمات به زائرین غیر ایرانی در مجموعه حرم مطهر اظهار داشت: اجرای مراسم مداحی و سخنرانی به زبانهای مختلف افزایش خدمات مهمانسرای حضرت در ارائه دایر کردن دفتر امداد رسانی ویژه زائران غیر ایرانی دایر کردن تلفن شبانه روزی و پاسخگویی به زبانهای مختلف و ایجاد ایستگاه راهنمای زائران عرب از جمله خدماتی است که در حال حاضر زائران غیر ایرانی حرم رضوی از آن بهره مند می شوند.