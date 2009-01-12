شرایط دانشگاهها برای صدور تأییدیه های تحصیلی و دانشنامه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر‌، بر اساس این آیین نامه واگذاری اختیار به دانشگاههای دولتی دارای شرایطی از قبیل داشتن هیئت ممیزه مستقل و یا سابقه دانش آموختگی حداقل، چهار دوره در مقطع کاردانی، سه دوره در مقطع کارشناسی، دو دوره در مقطع کارشناسی ارشد و یک دوره در مقطع دکتری، برای صدور تائیدیه تحصیلی و امضای دانشنامه در همان مقطع باشند.

کامل بودن مدارک و سوابق تحصیلی دانش آموختگان قبلی موسسه از حیث اجرای اصولی، دقیق و به موقع برنامه ها و مقررات آموزشی با تائید اداره کل، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مصوب موسسه با در اختیار داشتن پستهای سازمانی مشخص و به منظور انجام امور مربوط به دانش آموختگان، احراز پای ‌بندی موسسه به اجرای اصولی برنامه‌ های درسی و رعایت مقررات آموزشی نیز برخی شرایط دیگر برای صدور تأییدیه تحصیلی توسط دانشگاههای دولتی به شمار می آیند.

بر اساس این آئین نامه صدور تأییدیه صرفاً برای رشته ها و مقاطعی صورت می گیرد که پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش آموزش کشور یا آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب مراجع ذیصلاح انجام شده باشد.

اختیار اعطای صدور مدارک موسساتی مانند موسسه های غیردولتی- غیرانتفاعی توسط موسسه های منتخب و صرفاً برای مقاطع کاردانی و کارشناسی صـورت می پذیرد.

جهت ترجمه مدارک تحصیلی، موسسه های منتخبی که اختیار صـدور تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه را دارا هستند باید پس از ممهور کردن مدارک تحصیلی خود و یا موسسات تحت پوشش مدارک را برای تایید نهایی به وزارت علوم ارسال کنند.

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم علاوه بر بررسی مدارک ارسالی از سوی موسسه از طریق نظارت های ادواری و بدون اطلاع قبلی، عملکرد موسسه را مرتباً مورد ارزیابی قرار می‌دهد و گزارشهای مربوط را در پرونده موسسه ثبت و ضبط خواهد کرد.

بر اساس این آئین نامه موسسه‌ های وابسته از شمول این آئین‌ نامه مستثنی هستند.