900 پارکینگ دوچرخه در سطح شهر شیراز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امامداد هوشمند ظهر امروز در نشستی خبری با بیان این مطلب که آژانس های دوچرخه کار خود را آغاز کرده و دوچرخه به سیستم حمل و نقل شهری شیراز راه یافته است، افزود: در راستای ایجاد تسهیلات برای شهروندانی که از این وسیله استفاده می کنند و رفع مشکل پارک دوچرخه 900 مورد چرخ بند به عنوان پارکینگ تهیه شده است که در سطح مناطق 9گانه نصب خواهد شد.

وی اضافه کرد: عمده ترین محل نصب این پارکینگ ها مقابل مراکز اداری، تجاری، تفریحی و به طور کلی نقاطی بوده که تراکم بالای جمعیت در آنجا وجود دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در خصوص افتتاح آژانس های دوچرخه عنوان کرد: در حال حاضر 80 دستگاه دوچرخه در آژانس دوچرخه بلوار چمران مستقر شده ضمن اینکه شیراز اولین شهر کشور بوده که در سیستم حمل و نقل درون شهری خود از دوچرخه استفاده می کند از این رو به منظور نهادینه کردن فرهنگ استفاده از این وسیله برای شهروندان و آشنایی به مزیتهای آن ، طرح مذکور ابتدا در ادارات و نهادهای سطح شهر و توسط مسئولین وکارکنان اجرایی خواهد شد.

هوشمند با اعلام این خبر که پارکینگ هدایت نیز نیز به زودی مجهز به آژانس دوچرخه می شود، گفت: پیش بینی می شود آژانس دوچرخه میدان ولی عصر ( عج) نیز در دهه مبارک فجر راه اندازی شود ، همچنین ششمین آژانس دوچرخه نیز با توجه به وجود پیست دوچرخه سواری در منطقه هفت شهرداری قرار خواهد داشت که با آماده سازی نهایی فضا به زودی آغاز به کار خواهد کرد.