سیمان آماده عرضه در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه دیشب کارگروه کنترل بازار پس از بررسی گزارشهای مربوط به خود کفایی کشور در تولید سیمان و از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا و بوجود آمدن انباشت سیمان در کارخانه های تولید کننده و همچنین تعهد تولید کنندگان و انجمن صنفی کار فرمایان صنعت سیمان به حفظ سقف قیمت تعیین شده در داخل کشور، با حذف عوارض صادراتی سیمان موافقت شد. پیش از این دولت به منظور جلوگیری از کمبود سیمان در داخل کشور بدلیل صادرات آن ، برای صادرات هر تن سیمان خاکستری تیپ یک مبلغ یک میلیون ریال عوارض صادراتی تعیین کرده بود. بر اساس مصوبه دیشب کارگروه کنترل بازار ، حذف عوارض صادراتی سیمان مشروط به حفظ قیمت سیمان در داخل کشور تا حداکثر 650 هزار ریال درهر تن برای مصرف کننده خواهد بود و صادرات سیمان باید صرفا با استفاده از بسته بندی مخصوص و با هماهنگی انجمن صنفی کار فرمایان صنعت سیمان انجام شود.

همچنین محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر گفت: وضعیت مصرف و تولید سیمان در شرایط فعلی کاملا با هم همخوانی داشته و حتی تولید از مصرف پیشی گرفته است، این درحالی است که قرار بود سیمان در سه مرحله از سبد حمایتی خارج و در بورس عرضه شود که هم اکنون آن سه مرحله طی شده و سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده است.

وی افزود: عرضه نشدن سیمان در بورس به تفاهم صنعت سیمان و بورس بر می گردد، اما وزارت بازرگانی نه تنها مخالفتی در این زمینه ندارد، بلکه به شدت موافق عرضه سیمان در بورس بوده و معتقد است که این امر قطعا در تنظیم بازار سیمان موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی معتقد است که اگر سیمان در بورس عرضه شود قطعا با نوسانات کمتری در بازار مواجه خواهد بود همانطور که هم اکنون فولاد با عرضه در بورس این روند را در پیش گرفته است، به هرحال سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده و و آماده عرضه در بورس است.

به گفته مفتح، عرضه سیمان در بورس مستلزم توافق و هماهنگی بین تولیدکنندگان و مسئولان بورس است و وزارت بازرگانی نقشی در این رابطه ندارد، البته موافق و مدافع این امر است.