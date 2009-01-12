1109 واحد مسکونی در آذربایجان غربی آماده واگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، اسماعیل دیداریان ظهر امروز در جریان بازدید از مجتمع مسکونی 112 واحدی شمس یک خوی افزود: پیش بینی می شود این واحدها تا یکسال آینده در اختیار متقاضیان قرار خواهد بگیرد.

وی در ادامه از پیشرفت 92 درصدی مجتمع 112 واحدی شمس یک خوی خبر داد و گفت: این مجتمع که در زمینی به مساحت 7 هزار و 514 متر مربع با زیربنای 11 هزارو941 مترمربع در شهرک ولیعصر خوی ساخته می شود، تا پایان سال جاری آماده بهره برداری است.

دیداریان با بیان اینکه برای ساخت این مجتمع مسکونی نزدیک به 34 میلیارد هزینه می شود، خاطرنشان کرد: واحدهای این مجتمع در دو نوع یک خوابه و دو خوابه با زیربنای متوسط 107 مترمربع است که با تکمیل آنها تا پایان سال جاری به متقاضیان فاقد مسکن واگذار می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ساخت این واحدهای مسکونی اصول مقاوم سازی کاملا رعایت شده است، اظهارداشت: استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد و انجام آزمایشهای بتن و مکانیک خاک از جمله مواردی است که باعث شده است واحدهای مجتمع مسکونی شمس یک خوی از مقاومت مطلوبی برخوردار باشد.