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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

ملک حسینی به مهر خبر داد:

توسعه رشته های کاربردی در دانشگاه آزاد اراک

توسعه رشته های کاربردی در دانشگاه آزاد اراک

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گفت: واحد اراک با توجه به برنامه های کیفی سازی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برنامه ریزی های گسترده ای برای افزایش رشته های درجه یک و کاربردی که مطابق با نیاز جامعه انجام داده است.

دکتر ملک حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر تاسیس رشته های ریاضی کاربردی، مهندسی نساجی، مدیریت اجرایی MBA ، ریاضی محض، مکاترونیک در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های  کتابداری، مدیریت بانکی، مهندسی شیمی، طراحی فرایند های نفت و صنایع پالایش و گاز در مقطع کارشناسی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

وی اظهار داشت: تاسیس رشته های جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی، افزایش اعضای هیئت علمی در مقطع دکتری، نصب و راه اندازی نرم افزار جدید جامع دانشگاه، افزایش تولیدات علمی، تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی اساتید و دانشجویان، مکانیزه کردن دانشکده ها و گروه های آموزشی از جمله فعالیتهای حوزه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در راستای بهبود وضعیت کیفی واحد بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: با توجه به آن که یکی از مهمترین شاخص های کیفی سازی در دانشگاهها توجه به مسائل پژوهشی است دانشگاه آزاد اسلامی اراک تاکنون بیش از  220 مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسانده که از این لحاظ در بین واحدهای دانشگاهی کشور دارای جایگاه ویژه ای است.

ملک حسینی خاطر نشان کرد: این دانشگاه بیش از 105 عنوان کتاب و 10 نشریه علمی پژوهشی چاپ کرده که از این تعداد هشت نشریه به زبان فارسی و دو نشریه مکانیک و شیمی به زبان انگلیسی و در سطح بین المللی منتشر می شود که قابلیت اخذ رتبه ISI  در آینده نزدیک را دارند.

کد مطلب 815306

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