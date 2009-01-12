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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

کشفیات مواد مخدر در مازندران 78 درصد رشد یافت

کشفیات مواد مخدر در مازندران 78 درصد رشد یافت

ساری - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی مازندران گفت: کشفیات مواد مخدر در استان 78 درصد در 9 ماهه امسال رشد یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سرهنگ پاسدار حسن قبادی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر افزود: در این مدت بیش از یک و نیم میلیون تن انواع مواد مخدر در استان شناسایی و کشف شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت میزان جرائم خشن در استان بیش از 67 درصد کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: امروز در سایه تلاش نیروی انتظامی سرقت به عنف، تجاوز به عنف و اراذل و اوباش در استان وجود ندارد.

به گفته سرهنگ قبادی، اکنون در سایه تلاش و همدلی مردم و مسئولان نیروی انتظامی، مازندران دیگر حیات خلوت مجرمان و افراد متخلف نیست.

جانشین فرماندهی انتظامی مازندران بیان داشت: در حال حاضر اراذل و اوباش به نام در استان شناسایی شدند و 123 نفر از این افراد در زندان به سر می برند و بقیه نیز تحت کنترل هستند.

وی یادآور شد: در ایام محرم با بهره گیری از شش هزار همیار محرم بیش از 65 درصد علم کشی در دسته جات و مراسمهای عزاداری در استان کاهش یافت.

در این آیین، سرهنگ علی سلیمی به عنوان فرمانده جدید انتظامی نوشهر معرفی و از زحمات سرهنگ علی رستمی قدردانی شد.

کد مطلب 815311

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