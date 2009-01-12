80 درصد نخ ابریشم کشور در منطقه بایگ تربت حیدریه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود مهدی زاده ظهر امروز در نشست خبری در محل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: صنعت تهیه ابریشم جزو صنایع کوچک محسوب می گردد و مطابق با سیاست­های دولت ارتقای این بخش نیز بر عهده سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از این­رو سازمان صنایع کوچک می­تواند نقشی بسیار تاثیرگذار بر این صنعت از طریق استفاد از متد توسعه خوشه ها، تعریف پروژه­های بهره­وری و... در منطقه داشته باشد.

وی با بیان اینکه استعداد یابی خوشه صنعتی ابریشم بایگ تربت حیدریه به پایان رسیده است، اظهار داشت: با توجه به بررسی تمامی تهدیدها و فرصتهای موجود، استعدادیابی خوشه صنعتی ابریشم به منظور دستیابی به توسعه اشتغال مردم منطقه بایگ به پایان رسیده و به زودی وارد فاز مطالعات شناخت.

مهدی زاده ادامه داد: حدود 80 درصد اشتغال در بخش بایگ از توابع شهرستان تربت حیدریه را صنعت ابریشم به خود اختصاص داده است.

مهدیزاده تصریح کرد: در حال حاضر حدود 1200 کارگاه ابریشم کشی در بایگ 80 درصد تولید نخ ابریشم کشور را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه میزان پیله تولیدی در شهرستان تربت حیدریه و حتی استان­ خراسان جوابگوی بیش از 10 درصد نیاز این کارگاهها نیست، اظهار داشت: اغلب پیله مورد مصرف بایگ از استانهای گلستان، مازندران و گیلان تأمین می شود.

مهدی زاده خاطر نشان کرد: چشم­انداز پیشنهادی این صنعت را می توان برای سال 1391 در بخشهای پرورش کرم ابریشم، تأمین 25 درصد نیاز مصرفی پیله از منطقه، استحصال نخ، دستیابی به تولید بیش از 90 درصد درصد نخ مورد نیاز کشور و ورود به بازارهای جهانی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا، منسوجات، دستیابی به 25 درصد بازار داخلی و ورود به بازارهای جهانی مخصوصاً بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه کرد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در پایان گفت: اخیراً به دلیل تناقض در سیاست­های دستگاه های دولتی و عدم حمایت از صنعت ابریشم و کارگاه­های ابریشم­کشی، تولید ابریشم به نحو چشمگیری کاهش یافته است که نتیجه آن را می توان در استفاده حدود 70 درصدی نخهای ابریشم خارجی در قالی­ها و فرش­های ابریشم ایرانی مشاهده کرد.