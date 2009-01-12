کربلای پنج از عملیاتهای سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمید پارسا در در گردهمایی جمعی از فرماندهان و رزمندگان قدیمی گردان حضرت علی اکبر(ع) لشگر 10 حضرت سیدالشهداء(ع) به مناسبت سالروز عملیات کربلای 5 گفت: عزیزان زیادی از همزمان شما فرماندهان و رزمندگان قدیمی برای پیروزی اسلام تقدیم نظام جمهوری اسلامی شدند که از آن جمله می توان به شهید حاج غلامرضا کیانپور، مسئول اطلاعات و عملیات لشگر و شهید علی رضا آملی، جانشین گردان حضرت علی اکبر(ع) اشاره کرد.

وی ادامه داد: به همین مناسبت به عنوان بازماندگان قافله شهدای گردان در هیئت دو کوهه گرد هم آمدیم تا ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بداریم.

سردار سرتیپ پاسدار حاج حمید تقی زاده؛ فرمانده وقت گردان و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالای کشور نیز در مراسم یادشده حضور داشت و در دیدار با برادران رزمنده و فرزندان ایشان، وجود عنصر اخلاص در گفتار و عمل و روحیه شهادت طلبی را رمز موفقیت رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس دانستند.

همچنین سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمزه میرتقی، فرمانده تیپ دوم عاشورا سپاه حضرت سید الشهداء(ع) و مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران نیز از شرکت کنندگان در این گردهمائی بودند.

شهیدان آملی، کیانپور، آجرلو، میررضی، کلهر، محمدی و عراقی از شهدای عملیات کربلای پنج بودند.