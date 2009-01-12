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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

کمیته امداد اعلام کرد:

جمع آوری کمکهای مردم نیکوکار ایران به مظلومان دربند غزه

جمع آوری کمکهای مردم نیکوکار ایران به مظلومان دربند غزه

پایگاههای کمیته امداد امام خمینی(ره) مستقر در مدارس سراسر کشور آماده دریافت کمکهای دانش آموزان نیکوکار ایران اسلامی به کودکان و مردم مظلوم غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر دراطلاعیه کمیته امداد آمده است: پایگاههای کمیته امداد امام خمینی(ره) مستقر در مدارس سراسر کشور همزمان با نواخته شدن زنگ همبستگی با مردم غزه آماده دریافت کمکهای دانش آموزان نیکوکار ایران اسلامی به کودکان و مردم مظلوم غزه خواهد بود.

شماره حساب 200560056005 بانک ملی ایران شعبه کمیته امداد جهت دریافت کمکهای ریالی هموطنان عزیز و شماره حساب 333 بانک ملی ایران شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت کمکهای ارزی هموطنان نوعدوست خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

کمیته امداد امام خمینی(ره) همچنین اعلام کرده است: دفاتر این نهاد در سراسر کشور آماده دریافت کمک های امت حزب الله به مردم مقاوم غزه خواهد بود.

هموطنان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.emdad.ir  کمک های نقدی خود را به صورت الکترونیکی به مظلومان غزه اهدا کنند.

کد مطلب 815339

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