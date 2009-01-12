تمدید مهلت شرکت در سومین جایزه جهانی ادیان توحیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سومین جایزه جهانی ادیان توحیدی مسابقه عکاسی با محوریت دستورات و تعالیم پیامبران الهی در جوامع، اقوام، فرهنگ‌ها و ادیان توحیدی و جلوه‌های گوناگون آن در زندگی بشر کار خود را با انتشار فراخوان از اوایل امسال آغاز کرده است.

مهلت دریافت آثار سومین جایزه جهانی ادیان توحیدی تا 30 بهمن تمدید شد و عکاسان می‌توانند آثار خود را بدون محدودیت در تعداد اثر به دبیرخانه جایزه در موزه عکسخانه شهر به نشانی میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، بوستان بهار شیراز ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88848993 تماس بگیرند.

همچنین پایگاه اینترنتی این جایزه به نشانی www.mrawards.org اطلاعات سومین جایزه جهانی ادیان توحیدی را در اختیار علاقمندان قرار داده است.