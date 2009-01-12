وجود بنگاههای رقابت پذیر لازمه خصوصی سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاتم معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن گفت: وزارت صنایع و معادن به عنوان عمده ترین متقاضی دانش فنی و فناوری، سیاستهای حمایتی خود را بر نیازهای این بخش متمرکز کرده و تقاضا محور بودن تحقیقات را مهمترین رکن پایدار کننده فعالیتهای تحقیقاتی میداند.
وی افزود: این وزارتخانه با برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری با ویژگیهای منحصر به فرد در پی آن است تا علاوه به تصویر کشیدن گوشهای از دستاوردهای 30 سال اخیر، روشهای حمایتی و سیاستهای خود را در معرض دید نخبگان بگذارند.
معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن با بیان این که در این نمایشگاه که در فضای 12 هزار متر مربع برگزار شده، به دلیل استقبال گسترده موفق به ارائه بخشی از توانمندیهای موجود شدیم، خاطر نشان کرد: سعی شده ترکیبی از شرکتهای دانش بنیان که وجه غالب فعالیت آنها ماهیت تحقیق و توسعه دارد، همراه با جمعی از مبتکرین و مخترعین در کنار واحدهای تحقیق و توسعه برگزیده استانی و نیز منتخب انجمن تحقیق و توسعه که عمدتا خصوصی میباشند انتخاب شود.
وی تصریح کرد: لازمه خصوصی سازی، داشتن بنگاههایی توانمند، پویا و رقابت پذیر است. برای تحقق این امر پرداخت جدی به مقوله تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری الزامی است که در صدر سیاستهای پژوهشی وزارت صنایع و معادن توانمند سازی این واحدها قرار دارد.
نظر شما