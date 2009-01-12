وجود بنگاههای رقابت پذیر لازمه خصوصی سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاتم معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن گفت: وزارت صنایع و معادن به عنوان عمده ترین متقاضی دانش فنی و فناوری، سیاست‏های حمایتی خود را بر نیازهای این بخش متمرکز کرده و تقاضا محور بودن تحقیقات را مهم‏ترین رکن پایدار کننده فعالیت‏های تحقیقاتی می‏داند.

وی افزود: این وزارتخانه با برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای نوآوری و فناوری با ویژگی‏های منحصر به فرد در پی آن است تا علاوه به تصویر کشیدن گوشه‏ای از دستاوردهای 30 سال اخیر، روش‏های حمایتی و سیاست‏های خود را در معرض دید نخبگان بگذارند.

معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن با بیان این که در این نمایشگاه که در فضای 12 هزار متر مربع برگزار شده، به دلیل استقبال گسترده موفق به ارائه بخشی از توانمندی‏های موجود شدیم، خاطر نشان کرد: سعی شده ترکیبی از شرکت‏های دانش بنیان که وجه غالب فعالیت آنها ماهیت تحقیق و توسعه دارد، همراه با جمعی از مبتکرین و مخترعین در کنار واحدهای تحقیق و توسعه برگزیده استانی و نیز منتخب انجمن تحقیق و توسعه که عمدتا خصوصی می‏باشند انتخاب شود.

وی تصریح کرد: لازمه خصوصی سازی، داشتن بنگاه‏هایی توانمند، پویا و رقابت پذیر است. برای تحقق این امر پرداخت جدی به مقوله تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری الزامی است که در صدر سیاست‏های پژوهشی وزارت صنایع و معادن توانمند سازی این واحدها قرار دارد.