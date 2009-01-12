درخواست باشگاه پاس همدان برای تعوبق بازی مقابل راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان روز گذشته پس از رویارویی با شهرداری یاسوج در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور قصد بازگشت به همدان را داشت که به دنبال لغو پرواز شیراز به تهران برنامه سفر این تیم به هم خورد.

به همین خاطر پاسی‌ها ناچار شدند تا فردا در شیراز اقامت داشته باشند تا امکان پرواز به تهران و سفر زمینی از این شهر به همدان را پیدا کنند. در صورتیکه پرواز شیراز به همدان انجام نشود، کاروان تیم فوتبال پاس ناچار است با یک دستگاه اتوبوس از این شهر به همدان عزیمت کند.

در همین رابطه مسئولان باشگاه پاس با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال از مسئولان این سازمان درخواست کرده‌اند تا بازی سبزپوشان همدانی مقابل راه آهن شهرری در هفته بیست و دوم را به تعویق بیاندازد.

براساس برنامه دیدار پاس همدان مقابل راه آهن شهرری روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد. در صورت موافقت با درخواست باشگاه پاس این بازی به روز شنبه موکول می شود.