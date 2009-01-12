ابراز نگرانی یونیسف از تعویق کمکهای انساندوستانه به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی یونیسف در بیانیه خود آورده است: چنین وضعیتی شرایط بحرانی در منطقه را تشدید کرده و کودکان را در معرض خطر هرچه بیشتر مرگ و صدمات دائمی قرار میدهد. به هیچ وجه نباید از توزیع غذا، آب، سوخت و دارو ممانعت شود.

صدمات فیزیکی و روانی که این جنگ به کودکان هردو طرف مناقشه وارد می آورد باید متوقف شود این جنگ روزانه باعث کشته و مجروح شدن کودکان زیادی می شود. این غیرقابل قبول است و همه آنهایی که نگران این وضعیت هستند باید نهایت تلاش خود را بکنند تا اطمینان حاصل کنند که از کودکان حمایت می شود، آنچه که حق کودکان و وظیفه همگی ماست.

یونیسف از تمامی گروههای درگیر مناقشه می ‌خواهد تا اقدامات لازم جهت حمایت از کودکان را انجام دهند تنها با پایان بخشیدن به این جنگ می‌توان تماما به حقوق کودکان احترام گذاشت.

در این میان، هرچه زودتر باید مکان های امن و امکان دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه در غزه فراهم شده و از امکان برخورداری کودکان از حمایت های لازم و کمکهای نجات بخش اطمینان حاصل شود.