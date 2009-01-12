حمله طالبان به سربازان فرانسوی/ یک سرباز افغان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش فرانسه در افغانستان روز دوشنبه در بیانیه ای خبر داد: یک گروه از سربازان فرانسوی که به همراه ماموران پلیس افغان در حال عملیات شناسایی در استان کاپیسا در شمال شرقی کابل بودند، مورد حمله اعضای طالبان قرار گرفتند.

در حالی که سربازان و ماموران پلیس در حال جستجوی خانه های مشکوک بودند، حدود 10 مرد مسلح با راکت و سلاحهای سبک بسوی آنان شلیک کردند.

براساس این بیانیه، در این درگیری یک عضو طالبان کشته و یک مامور پلیس افغان نیز جان خود را از دست داد.

در عملیات جستجو، یک انبار مهمات شامل راکت و پرتاب کننده بدست آمد.

از سال 2001 میلادی تاکنون 25 سرباز فرانسوی در درگیری ها در افغانستان جان خود را از دست داده اند.