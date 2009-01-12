وزیر اقتصاد حکم مدیر جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، فرشباف ماهریان با اشاره به اجرایی شدن قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث از بیستم شهریور ۱۳۸۷، یاد آور شد که این قانون تقویت ساختار صندوق را نیز مد نظر قرار داده است.

وی از " تصریح قانون در زمینه عضویت چهار وزیر و رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی" و " انتصاب مدیر صندوق با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی" به عنوان عواملی نام برد که موجب ارتقای نقش صندوق و توان مندتر شدن آن شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اضافه کرد: صندوق تامین خسارتهای بدنی از این پس باید بتواند با اقدامات خود و طبق آیین نامه ای که بیمه مرکزی ایران طراحی می کند و به تصویب دولت می رسد، با ماهیت جدید و ساختار تازه، مسئولیتهای بیشتری را در تامین خسارتهای مشمول مقررات صندوق برعهده گیرد و پاسخگوی انتظارات باشد به نحوی که حقوق افراد جامعه ضایع نشود و بیت المال نیز هدر نرود.

فرشباف ماهریان یاد آور شد که از صندوق تامین خسارتهای بدنی انتظار سرمایه گذاری و سود آوری نداریم اما نباید صندوقی فقط هزینه ساز باشد؛ این صندوق باید از طریق منابع مالی مشخص شده در قانون، شامل دریافت ۵ درصداز حق بیمه شخص ثالث، ۲۰ درصد جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و ۲۰ درصد از هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی قوه قضائیه و ... خسارتهای بدنی زیان دیدگان حوادث راننگی را که خسارت بدنی آنها به عللی مانند شناخته نشدن مقصر حادثه و یا نداشتن بیمه شخص ثالث، از جانب شرکتهای بیمه قابل پرداخت نباشد، پرداخت کند و سپس این مبالغ را از مقصران حادثه بازیافت کند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: صندوق تامین خسارتهای بدنی باید بتواند خسارت آن دسته از زیان دیدگان حوادث رانندگی را که پرونده آنها از طرف صندوق بیت المال وزارت دادگستری فرستاده می شود بپردازد.

فرشباف گفت: در پی نامه ای که به وزیر دادگستری فرستاده است مشخص شد که در این زمینه بیش از ۲۰۰۰ پرونده وجود ندارد و رسیدگی به آنها مشکل زیان دیدگان و دادگستری را حل می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی ابراز عقیده کرد که طی دو سال آینده، هزینه های صندوق تامین خسارتهای بدنی زیاد خواهد شد اما پس از آنکه حداکثر افراد دارای وسیله نقلیه موتوری، با خرید بیمه شخص ثالث، از پوشش این بیمه شخص ثالث برخوردار شوند، بار هزینه های این صندوق کاهش خواهد یافت و پس از خودگردانی وارد سرمایه گذاری نیز خواهد شد.

وی یاد آور شد که صندوق تامین خسارتهای بدنی هویتی مستقل دارد و از نظر کار و فعالیت مستقل بوده و در نظر است منابع مالی مقر شده در قانون را برای انجام مسئولیتهایش پیگیری و دریافت کند.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره چگونگی و برخورداری استانها از مقررات صندوق تامین خسارتهای بدنی اظهار داشت: با استفاده از انفورماتیک باید به نحوی عمل کنیم که افراد زیان دیده مشمول حمایت این صندوق از طریق انتخابات انفورماتیک با صندوق مرتبط شوند، کارها به صورت ماشینی به صندوق ارجاع شود و پس از اقدامات نظارت شده صندوق، زیان دیدگان، صرفا برای دریافت خسارت بدنی به محل صندوق مراجعه کنند یا به حسابشان واریز شود.

صندوق تامین خسارتهای بدنی همچنین می تواند بخشی از کارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ارزیابان خسارت می توانند در این بخش فعال شوند؛ فقط رسیدگی به اصل مدارک و صحت و سقم آن در محل صندوق در تهران صورت گیرد.

در گام سوم یا گام نهایی، صندوق می تواند از شبکه شرکت بیمه ایران در استانها برای کارهای مربوط به صندوق استفاده کند.

در این مراسم رامین علاء مدیر قبلی صندوق تامین خسارتهای بدنی، گزارشی از فعالیتهای آن ارائه کرد. امراللهی مدیر جدید صندوق نیز بر تلاش خستگی ناپذیر برای خدمت به اهداف در نظر گرفته شده در قانون برای صندوق تامین خسارتهای بدنی تاکید کرد و این خدمت را علاوه بر وظیفه، نوعی عبادت دانست.

در همین مراسم حکم مدیر جدید این صندوق نیز که طبق قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث و ساختار جدید صندوق صادر شده است به امراللهی اهدا شد.

حکم انتصاب امراللهی، به پیشنهاد مورخ ۳/۱۰/۸۷ رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مصوبه مورخ ۱۵/۱۰/۸۷ مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی، در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۷ با امضای سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است.