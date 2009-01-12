اردشیر پورنعمت مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست مشترک مجمع و هیئت مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی ظهر امروز برگزار شد و طی آن کمال فیروزآبادی به عنوان رئیس هیئت مدیره، محمود موسوی نایب رئیس هیئت مدیره، بهمن امیری مقدم عضو هیئت مدیره ، ابراهیم پوررمضان عضو هیئت مدیره و محمود آقایی به عنوان عضوهیئت مدیره انتخاب شدند.

اعضای هیئت مدیره نیز پس از نشست ظهر امروز خود در محل دبیرخانه حوزه مشاورت رئیس جمهور به اتفاق آرا اردشیر پورنعمت را به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه ملوان منطقه آزاد انزلی انتخاب کردند.

پورنعمت جانشین سعدالله پورطهماسب شده است که قبل از این به عنوان مدیرعامل این باشگاه فعالیت می کرد.

اردشیر پورنعمت مدرس مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیاست و سالها نیز به عنوان سرمربی و آنالیزور در تیم های گیلانی فعالیت کرده است.