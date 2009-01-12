به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، رضا جمشیدی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی افزود: یا بهره گیری و هزینه این اعتبارات تعدادی از پروژه‌های برق رسانی در این شهرستان تا پایان سال به ‌بهره‌برداری می‌رسد.

وی اظهار داشت: همچنین امسال چهار میلیارد ریال برای احداث و تکمیل و توسعه فضای سبز، بوستان و پارک‌های محله‌ای در خورموج اختصاص یافته است.

فرماندار دشتی اضافه کرد: در دهه فجر امسال علاوه بر افتتاح و شروع پروژه‌های عمرانی و ده‌ها برنامه فرهنگی و ورزشی نیز برگزار می‌شود.

جمشیدی گفت: مهمترین برنامه ایام دهه فجر برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی خواهد بود.

شهرستان دشتی به مرکزیت خورموج در 45 کیلومتری جنوب بوشهر قرار دارد.