مجری سیاست های فدراسیون هستم/ مسئولیتم سنگین تر شد

مهدی محمد نبی که در پایان نشست عصرامروز اعضای هیئت رئیسه و ابقای مجدد خود با رای اکثریت اعضا درسمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: از حسن اعتماد و نظر مثبت اعضای محترم هیئت رئیسه وهمکارانم در بخش های مختلف فدراسیون تشکرمی کنم و امیدوارم همگی درچارچوب وظایف ذاتی که در اداره فوتبال کشور برعهده داریم بیش از پیش کوشا باشیم و بتوانیم درجهت رشد فوتبال کشور گام برداریم.

نبی تصریح کرد: در طول دو سالی که مسئولیت دبیرکلی فدراسیون فوتبال را برعهده داشتم همواره صداقت، اعتدال و بردباری را در سولوحه کار داشتم و اعتقاد دارم رای اعتماد امروز اعضای هیئت رئیسه مسئولیتم در ادامه راه سنگین تر کرد.

وی با تاکید براینکه با وجود بسیاری از بد اخلاقی های اخیر از سوی برخی جریانات مخالف همواره ازحاشیه ها پرهیز کرده ام و آرامش کاری را در سرلوحه امور داشتم ، تصریح کرد: در طول دوره حضورم در فدراسیون فوتبال تلاش کردم تا درمحیطی آرام و بدور از هرگونه هیاهو و کارهای تبلیغاتی کار کنم چرا که اعتقاد دارم سلامت کاری مدیران فوتبال رمز موفقیت و پیشرفت این رشته پرطرفدار است و نباید با وارد شدن به بازیهای جناحی آرامش فوتبال را برهم زد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درپایان اظهار داشت: به عنوان دبیرکل پرطرفدارترین فدراسیون ورزشی خود را مجری سیاست های فدراسیون می دانم و در راستای نگاه ویژه به فوتبال کشور، توسعه و تعمیم امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و منابع انسانی گام برمی دارم.