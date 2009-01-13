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۲۴ دی ۱۳۸۷، ۸:۲۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ .

اى اهل ایمان شکیبایى کنید، دیگران را نیز به شکیبایى وادارید، با یکدیگر( چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتارى ) پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید .

سوره آل عمران، آیه 200     

ذکر روز سه‌شنبه:

حدیث امروز:

امام حسین (ع):

واعلموا أن حوائج الناس إلیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتحور نقما.

آگاه باشید که یکی از نعمتهای الهی بر شما حاجات و نیازهای مردم به شما است، پس از این نعمتها بیزار نشوید که برمی گردند و به جای دیگر می روند.

بحار الانوار، ج 78، ص 121

کد مطلب 815440

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