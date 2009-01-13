آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ .

اى اهل ایمان شکیبایى کنید، دیگران را نیز به شکیبایى وادارید، با یکدیگر( چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتارى ) پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید .

سوره آل عمران، آیه 200

ذکر روز سه‌شنبه:

حدیث امروز:

امام حسین (ع):

واعلموا أن حوائج الناس إلیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتحور نقما.

آگاه باشید که یکی از نعمتهای الهی بر شما حاجات و نیازهای مردم به شما است، پس از این نعمتها بیزار نشوید که برمی گردند و به جای دیگر می روند.



بحار الانوار، ج 78، ص 121