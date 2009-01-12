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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

در دیداری تدارکاتی ؛

تیم فوتبال استقلال برابر هما شکست خورد

تیم فوتبال استقلال برابر هما شکست خورد

شاگردان امیر قلعه نویی که خود را برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده می کنند، عصر امروز در دیداری تدارکاتی شکست خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صدرنشین رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برابر تیم هما از دسته اول لیگ آزادگان قرار گرفت و در پایان با نتیجه 2 بر یک مغلوب این تیم شد.

در این دیدار علی علیزاده برای استقلال گل زد و امیرحسین سلامی بخش و افشین ضیایی نژاد برای تیم هما گل زدند.

از نکات جالب توجه این دیدار حضور 10 دقیقه ای مجتبی جباری در ترکیب استقلال بود که پس از ماهها مصدومیت مجددا سلامتی خود را بازیافته و می تواند در ادامه رقابتهای لیگ برتر استقلال را همراهی کند.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باید روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم فوتبال برق برود.

کد مطلب 815448

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