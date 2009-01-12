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۲۳ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

گزارش تمرین امروز تیم ملی/

ملی پوشان در غیاب دایی دو نوبت تمرین کردند/ سختگیری روته مولر

ملی پوشان در غیاب دایی دو نوبت تمرین کردند/ سختگیری روته مولر

تیم ملی فوتبال کشورمان امروز و در غیاب علی دایی دو نوبت صبح و عصر تمرینات آماده سازی خود را برای دیدار با سنگاپور برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان کشورمان که خود را برای دیدار روز چهارشنبه مقابل سنگاپور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا آماده می کنند در تمرین صبح امروز بیشتر به کارهای بدنسازی و قدرتی پرداختند و در تمرین بعد از ظهربه کارهای تاکتیکی و برنامه های تیمی را مرور کردند. تمرین صبح امروز زیر بارش شدید برف و در هوای سرد محل کمپ تیم های ملی برگزار شد.

تمرین امروز درغیاب علی دایی سرمربی تیم ملی که برای شرکت درنشست کمیته جوانان فیفا به سوئیس سفر کرده است زیر نظر اریش روته مولر مربی آلمانی، هومن افاضلی و بهزاد غلامپور برگزار شد. 

در تمرین عصر امروز که با حضورهر 22  بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی برگزار شد، روته مولر با سخت گیری و نظارت دقیق بر عملکرد ملی پوشان بر اجرای دقیق تمرینات تاکید داشت. 

مرور کارهای ترکیبی ، بازی تک ضرب و حفظ توپ در فضای محدود، سانتر از جناحین از مهمترین بخش های تمرین عصر امروز تیم ملی بود. 

پایان بخش تمرین امروز تیم ملی بازی تمرینی بود که ملی پوشان با تقسیم شدن به دو تیم به بازی دورن تیمی پرداختند.

کد مطلب 815457

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