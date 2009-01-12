نقطه آغاز پدافند غیرعامل توسعه اعتقادات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی عصر امروز در گردهمایی کمیته های پدافند غیرعامل خراسان جنوبی با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اثرگذاری در معادلات جهانی همواره مورد نظر و تهدید واقع شده است، گفت: ایران از اهمیت نظامی بالایی برخوردار بوده و با عدالت محوری به عنوان قطب قدرت نرم افزاری در جهان مطرح شده است.

استاندار خراسان جنوبی داشتن فرهنگ غنی، پراکندگی و نوع ساخت و ساز را از جمله مزیت های خراسان جنوبی برشمرد و افزود: مرز طولانی مشترک با کشور تسخیر شده و ناامن افغانستان، تحت الارضی بودن سفره های آب زیرزمینی و فاصله طولانی با پایتخت از جمله محدودیت های این استان است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این گردهمایی به عزت و آفرینی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه های هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در میدان های نبرد عدالت و آزادی را برای مردم به ارمغان آورده و موجب احیاء مجدد اسلام ناب محمدی شده است.

عیسی فرهادی نیروهای انسانی و نظامی را از عوامل پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته دانست و افزود: این نظام مقدس در 30 سال اخیر به توفیقات زیادی دست یافته که برای ایجاد حکومتی مستقل باید این توفیقات استمرار یابد.

وی با بیان اینکه در پنج هزار سال اخیر بیش از 14 هزار جنگ رخ داده است، اظهار داشت: در این جنگ ها بیش از 4.5 میلیون انسان کشته شدند و این نشان دهنده این است که دنیا همیشه با جنگ درگیر بوده و هست و مدیران عالی باید به دنبال کاستن از خسارات احتمالی جنگ ها باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: این استان با دارا بودن 452 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در صورت هزینه لازم در زمینه های اراضی ممکن، تاسیسات، امکانات عمومی و ... می تواند کشور را از خطرات احتمالی در آینده نجات دهد.