خرمشهر توانایی تامین اجناس مورد نیاز راهیان نور را دارد

محمدرضا آملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: هر سال بیش از یک میلیون مسافر در قالب کاروانهای راهیان نور وارد مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی از جمله شهرستان خرمشهر و به خصوص منطقه عملیاتی شلمچه می شوند که آثار و برکات معنوی برای شهر و خود مسافران به همراه دارد.

وی ادامه داد: این اعزام ها باعث تجدید خاطره پیشکسوتان جنگ و جهاد و درس گرفتن جوانان می شود که در نهایت به تزریق روحیه ایثارگری در کشور می شود زیرا کسانی که وارد مناطق عملیاتی می شوند با سیره و مجاهدات مردان برزگی چون شهدا، جانبازان و آزادگان آشنا می شوند.

آملازاده با اعلام اینکه ورود اعضای کاروان های راهیان نور یکی از برکات شهرستان خرمشهر است، تصریح کرد: متاسفانه حضور اعضای کاروان های راهیان نور منافع اقتصادی خاصی برای شهر ندارند زیرا اکثر اجناس و کالاهای مورد نیاز سفر خود را از شهرهای محل حرکت خریداری می کنند و با خود می آورند و از شهرهای میزبان اینگونه موارد را خریداری نمی کنند.

وی ادامه داد: همچنین زمان مطلوبی در اختیاراعضای کاروان های راهیان نور قرار نمی گیرد تا سوغات و اجناسی را از بازارهای خرمشهر خریداری کنند و این باعث شده که شهروندان خرمشهری از این فرصت بی نظیر برای توسعه و رونق شهر خود محروم شوند.

فرماندار خرمشهر تاکید کرد: باز هم می گویم که ورود اعضای کاروان های راهیان نور برای خرمشهر آثار معنوی فراوانی دارد ولی این مسافرت ها هزینه های فراوانی روی دست دستگاه های خدماتی شهر می گذارد بدون اینکه منافع اقتصادی مورد نظر ما را تامین کند.

آملازاده ادامه داد: برای مثال اگر هر کدام از اعضای کاروان راهیان نور که امسال گفته می شود یک میلیون و 600 هزار نفر خواهند بود تنها یک تکه کاغذ در خرمشهر بیندازند باید چند نفر از کارکنان شهرداری برای این کار مامور شوند و چه هزینه ای برای شهرداری خواهد داشت؟

وی تاکید کرد: ما در خرمشهر کلیه فضاهای مورد نیاز برای استقرار کاروان های راهیان نور همانند مدارس و همچنین خدماتی مانند آب، برق و سوخت آنها را تامین می کنیم ولی باید آنها نیز متعاقبا خدماتی را به شهر ارائه کنند تا مردم خرمشهر نیز از مواهب اینگونه سفرها برخودار شوند.

آملازاده ادامه داد: برای مثال اگر کاروانهای راهیان نور اجناس مورد نیاز برای تهیه غذای خود را از شهر خرمشهر خریداری کنند گردش مالی بالایی در این شهر ایجاد می شود که در نهایت منجر به رونق اقتصادی این شهر خواهد شد.

آملازاده تاکید کرد: اکثر شهرهایی که میزبان کاروان های راهیان نور هستند از جمله شهر خرمشهر این توانایی را دارند که کلیه مایحتاج اعضای کاروان ها از قبیل مواد غذایی را تامین کنند و ما در خرمشهر از این بابت هیچ مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: خرمشهر شهر بزرگی است و دارای مراکز متعدد توزیع مواد غدایی و سایر مراکز تامین مایحتاج اعضای کاروان های راهیان نور می باشد و آنها به راحتی بدون تحمل هزینه اضافی می توانند اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنند.

آملازاده یادآور شد: ستاد کاروان های راهیان نور می تواند با اعتباراتی که در اختیار دارد مکانهای فرهنگی و تفریحی در شهر ایجاد کند که علاوه بر توسعه اشتغال و فرهنگ سازی، برای استفاده اعضای کاورانهای راهیان نور و شهروندان خرمشهر مورد استفاده قرار گیرد.