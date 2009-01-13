محدودیتهای بخش کشاورزی توسط نمایندگان مجلس پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محسن نریمان شامگاه گذشته در حاشیه بازدید از ساختمان در حال احداث و تکمیل مدیریت جهاد کشاورزی بابل اظهار داشت: نمایندگان مجلس با شرکت در جلسات مختلف جهاد کشاورزی استانها و شهرستانها از نزدیک با نقاط قوت و ضعف و مشکلات موجود در بخش کشاورزی آشنا شده و با پیگیریهای مجدانه سعی در رفع این مشکلات خواهند داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اقتصاد منطقه مازندران مبتنی بر اقتصاد کشاورزی بوده و در این خصوص کشاورزان مشکلاتی را در بخش کشاورزی مطرح کرده اند که باید نسبت به رفع این مشکلات در حد مقررات و امکانات اقدام شود.

وی افزود: بخش کشاورزی با توجه به اهمیتی که در بعد غذایی دارد باید با تولید محصولات مناسب و با کیفیت، جایگاه خویش را در سطح جامعه حفظ نماید.

نریمان با اشاره به اینکه باید مشکلات بخش کشاورزی را به حداقل برسانیم، افزود: باید با کاهش هزینه های تولید و نیز افزایش در آمد کشاورزان، از طریق ایجاد تراکم کشت و بالا بردن تولید در واحد سطح از طریق فعالیت های پژوهشی و به زراعی و کارهای ترویجی و آموزشی زمینه کمک های لازم به اقتصاد خانوار کشاورزان را فراهم نمائیم.

وی بیان داشت: محدودیت های بخش کشاورزی توسط نمایندگان مجلس پیگیری می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد و رخدادهای روز کشاورزی به ویژه در زمینه سرمازدگی، خشکسالی و طوفان اخیر همچنین وضعیت برخی از پروژه های سفر ریاست جمهوری و بازپرداخت بدهی وام کشاورزان و خرید تضمینی برنج و عدم خرید کافی و به موقع محصولات باغی از جمله مرکبات توصیح داد.

عباس خجسته افزود: شهرستان بابل با دارا بودن 49 هزار و 120 هکتار از سطح زیر کشت برنج، یکی از شهرهای بزرگ تولیدکننده برنج در استان و کشور است که غذای هفت میلیون نفر از جمعیت کشور را تامین می کند.